HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang UEFA Euro 2024, Masalah Utama Timnas Inggris Dibongkar Fabio Capello

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:18 WIB
Jelang UEFA Euro 2024, Masalah Utama Timnas Inggris Dibongkar Fabio Capello
Para pemain Timnas Inggris kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANTAN pelatih Timnas Inggris, Fabio Capello, membongkar masalah utama mantan timnya untuk tampil di UEFA Euro 2024 atau Piala Eropa 2024. Menurutnya, bek tengah dan kiper menjadi masalah utama The Three Lions -julukan Timnas Inggris.

Piala Eropa 2024 dijadwalkan pada 14 Juni hingga 14 Juni 2024 di Jerman. Inggris tergabung di Grup C bersama Slovenia, Denmark, dan Serbia.

Timnas Inggris

Tim besutan Gareth Southgate itu lolos dengan mudah untuk melewati fase grup. Terlebih di babak kualifikasi, Inggris tampil apik dengan keluar sebagai juara grup usai mendapat enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Kendati demikian, Fabio Capello menilai Inggris memiliki masalah besar untuk tampil di Piala Eropa 2024. Menurutnya, bek tengah dan penjaga gawang menjadi dua lini yang harus diperbaiki Gareth Southgate.

