Hasil Persik Kediri vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Drama 8 Gol, Laga Berakhir 4-4!

KEDIRI - Hasil Persik Kediri vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Rabu (24/4/2024) malam WIB, itu berjalan dramatis dengan skor akhir 4-4!

PSS mampu mencetak gol lewat Jonathan Bustos (7’), Thales Lira (23’), Esteban Vizcarra (28’), dan Jihad Ayoub (89’). Sementara, Persik mengemas golnya lewat hattrick penalti Flavio Silva (19’, 40’, 60’) dan Faris Aditama (84’).

Jalannya Pertandingan

PSS Sleman mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Persik Kediri. Mereka mendominasi penguasaan bola hingga akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat sepakan Jonathan Bustos (7’).

Tertinggal satu gol, tim tuan rumah langsung tampil agresif untuk menyamakan kedudukan. Hasilnya manis, Macan Putih mendapatkan kesempatan penalti setelah Muhammad Ridwan melanggar Supriadi.

Flavio Silva (19’ (P)) yang keluar sebagai eksekutor menuntaskan tugasnya dengan baik. Setelah gol itu, jual beli serangan terjadi antara kedua tim. PSS Sleman mendapatkan tendangan penjuru pada menit ke-21.

Umpan manis Jonathan Bustos berhasil dimaksimalkan oleh Thales (22’), PSS Sleman kembali unggul 2-1. Tak mau puas, Super Elang Jawa terus menggedor pertahanan Macan Putih.

Serangan cepat membuat pertahanan tim tuan rumah kelabakan. Akhirnya, Esteban Vizcarra (26’) sukses menambah keunggulan PSS Sleman lewat tendangan melengkungnya, kedudukan sementara menjadi 3-1.

Memasuki pertengahan pertandingan, Persik yang tertinggal kembali mendapatkan penalti setelah Ridwan lagi-lagi melanggar Supriadi. Flavio Silva (40’ (P)) yang kembali menjadi algojo sukses memperdaya Ridwan.

Usai gol tersebut, kedua tim tidak menurunkan intensitas permainan mereka. Meski demikian, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga babak pertama telah selesai.

Memasuki babak kedua, Persik Kediri kembali bermain agresif untuk mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-48, Jonathan Bustos mendapatkan kartu kuning kedua sehingga tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Unggul jumlah pemain, Persik memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan masif ke pertahanan PSS Sleman. Pada menit ke-56, Macan Putih mendapatkan penalti ketiga dalam pertandingan ini.