Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Drama 8 Gol, Laga Berakhir 4-4!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:02 WIB
Hasil Persik Kediri vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Drama 8 Gol, Laga Berakhir 4-4!
Persik Kediri vs PSS Sleman berakhir 4-4 di Stadion Brawijaya (Foto: Instagram/@pssleman)
A
A
A

KEDIRI - Hasil Persik Kediri vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Rabu (24/4/2024) malam WIB, itu berjalan dramatis dengan skor akhir 4-4!

PSS mampu mencetak gol lewat Jonathan Bustos (7’), Thales Lira (23’), Esteban Vizcarra (28’), dan Jihad Ayoub (89’). Sementara, Persik mengemas golnya lewat hattrick penalti Flavio Silva (19’, 40’, 60’) dan Faris Aditama (84’).

Persik Kediri vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)

Jalannya Pertandingan

PSS Sleman mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Persik Kediri. Mereka mendominasi penguasaan bola hingga akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat sepakan Jonathan Bustos (7’).

Tertinggal satu gol, tim tuan rumah langsung tampil agresif untuk menyamakan kedudukan. Hasilnya manis, Macan Putih mendapatkan kesempatan penalti setelah Muhammad Ridwan melanggar Supriadi.

Flavio Silva (19’ (P)) yang keluar sebagai eksekutor menuntaskan tugasnya dengan baik. Setelah gol itu, jual beli serangan terjadi antara kedua tim. PSS Sleman mendapatkan tendangan penjuru pada menit ke-21.

Umpan manis Jonathan Bustos berhasil dimaksimalkan oleh Thales (22’), PSS Sleman kembali unggul 2-1. Tak mau puas, Super Elang Jawa terus menggedor pertahanan Macan Putih.

Serangan cepat membuat pertahanan tim tuan rumah kelabakan. Akhirnya, Esteban Vizcarra (26’) sukses menambah keunggulan PSS Sleman lewat tendangan melengkungnya, kedudukan sementara menjadi 3-1.

Memasuki pertengahan pertandingan, Persik yang tertinggal kembali mendapatkan penalti setelah Ridwan lagi-lagi melanggar Supriadi. Flavio Silva (40’ (P)) yang kembali menjadi algojo sukses memperdaya Ridwan.

Usai gol tersebut, kedua tim tidak menurunkan intensitas permainan mereka. Meski demikian, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga babak pertama telah selesai.

Memasuki babak kedua, Persik Kediri kembali bermain agresif untuk mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-48, Jonathan Bustos mendapatkan kartu kuning kedua sehingga tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Unggul jumlah pemain, Persik memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan masif ke pertahanan PSS Sleman. Pada menit ke-56, Macan Putih mendapatkan penalti ketiga dalam pertandingan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639515/indonesia-juara-umum-indonesia-para-badminton-international-2025-fxd.webp
Indonesia Juara Umum Indonesia Para Badminton International 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/pembalap_indonesia_kiandra_ramadhipa_meraih_keme.jpg
Komentar Haru Kiandra Ramadhipa Usai Juara di Barcelona: Ini untuk Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement