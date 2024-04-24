Bungkam PSM Makassar 2-0, Pelatih Madura United Puas

BANGKALAN – Pelatih Madura United, Mauricio Souza, puas dengan hasil manis yang didapat timnya saat melawan PSM Makassar. Diketahui, Madura United sukses menang dengan skor 2-0.

"Saya mau puji tim kami hari ini. Kami dapat lawan yang tangguh,” ujar Souza, dikutip dari laman resmi PT LIB, Kamis (24/4/2024).

“Mereka buat banyak permainan vertikal. Kami bisa bertahan dengan baik. Saya sangat senang terhadap tim kami, yang dilakukan pada hari ini," lanjutnya.

Ya, Madura United FC menekuk PSM Makassar dua gol tanpa balas dalam lanjutan pekan ke-32 Liga 1 2023-2024. Pertandaingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan (SGB) pada Minggu, 21 April 2024.

Gol pertama lahir dari kaki Riyatno Abiyoso pada menit 21. Kemudian, sundulan terukur pemain asing Dalberto Luan Belo, pada menit 39 melengkapi kemenangan Laskar Sapee Kerrab -julukan Madura United.

Hasil tersebut membuat Madura United mampu tidak kalah selama tiga laga terakhirnya. Selain itu, mereka sukses mencatatakan cleansheet beruntun selama empat pertandingan terakhir.