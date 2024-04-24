Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Heran Kakang Rudianto Berpeluang Direbut Bhayangkara FC dari Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |00:05 WIB
Bojan Hodak Heran Kakang Rudianto Berpeluang Direbut Bhayangkara FC dari Persib Bandung
Kakang Rudianto kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku terheran-heran dengan isu Kakang Rudianto yang berpeluang direbut Bhayangkara FC. Kabarnya, Bhayangkara FC berencana merebut kembali pemainnya itu.

Sebelumnya, I Putu Gede Juni sudah direbut Bhayangkara FC. Kali ini Bhayangkara FC berencana merebut Kakang Rudianto dari Persib Bandung untuk bisa tampil di Liga 2 musim depan.

Kakang Rudianto

Sesuai dengan pernyataan COO Bhayangkara FC, Sumardji, tim berjulukan The Guardian ini akan diperkuat para pemain yang berstatus polisi di Liga 2 musim depan. Salah seorangnya adalah Kakang Rudianto.

Proyek ambisius ini menurut Sumardji bertujuan hanya demi menjaga nama institusi Kepolisian Republik Indonesia. Dengan begitu, Bhayangkara FC bisa kembali tampil di Liga 1 di musim berikutnya.

Bojan Hodak mengaku sebenarnya tidak mengetahui mengenai pernyataan Sumardji. Namun, dia memastikan keinginan itu sangat aneh.

“Saya tidak tahu, karena ini aneh dan saya tidak pernah melihatnya di negara lain. Jadi bagi saya, saya tidak benar-benar mengerti,” ungkap Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Senin 22 April 2024.

Halaman:
1 2
      
