Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Top Bayer Leverkusen yang Siap Dilepas di Bursa Transfer Musim Panas 2024, Nomor 1 Didikan Asli Akademi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |19:06 WIB
5 Pemain Top Bayer Leverkusen yang Siap Dilepas di Bursa Transfer Musim Panas 2024, Nomor 1 Didikan Asli Akademi!
Florian Wirtz menjadi satu dari lima pemain Bayer Leverkusen yang siap dilepas di bursa transfer musim panas 2024 (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)
A
A
A

BERIKUT lima pemain top Bayer Leverkusen yang siap dilepas di bursa transfer musim panas 2024. Mereka kini diincar klub-klub papan atas dunia.

Bayer sukses menyudahi puasa gelar juara selama 120 tahun sejak berdirinya klub dengan mengunci titel Liga Jerman 2023-2024. Mereka sekaligus mengakhiri dominasi Bayern Munich selama 10 musim.

Bayer Leverkusen

Namun, kesuksesan itu berpotensi membuat Bayer kehilangan cukup banyak pemain di musim depan. Lantas, siapa saja mereka?

5 Pemain Top Bayer Leverkusen yang Siap Dilepas di Bursa Transfer Musim Panas 2024

5. Matej Kovar

Matej Kovar (Foto: Reuters/Matthew Childs)

Kiper asal Republik Ceko ini cukup dipercaya Xabi Alonso untuk mengawal gawang ketika kapten Lukas Hradecky berhalangan tampil. Kovar sejauh ini sudah turun sebanyak 14 kali dengan catatan 12 kemasukan dan enam cleansheet.

Pemain berusia 23 tahun ini hampir pasti menjadi pilihan utama pada musim depan, mengingat usia Hradecky yang telah uzur. Itu pun jika Kovar tak dibeli klub lain.

4. Alex Grimaldo

Alex Grimaldo

Jebolan akademi Barcelona ini menjelma sebagai bek haus gol. Grimaldo tercatat begitu subur dengan torehan 11 gol dan 16 assist dari 44 pertandingan di semua kompetisi.

Catatan itu tentu sangat menggiurkan bagi klub lain. Apalagi, Grimaldo masih berusia 28 tahun, atau dalam masa-masa matang sebagai pesepakbola.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/shin_tae_yong.jpg
PSSI Bantah Isu 10 Exco Setuju Shin Tae-yong Kembali Tangani Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement