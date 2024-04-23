5 Pemain Top Bayer Leverkusen yang Siap Dilepas di Bursa Transfer Musim Panas 2024, Nomor 1 Didikan Asli Akademi!

Florian Wirtz menjadi satu dari lima pemain Bayer Leverkusen yang siap dilepas di bursa transfer musim panas 2024 (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)

BERIKUT lima pemain top Bayer Leverkusen yang siap dilepas di bursa transfer musim panas 2024. Mereka kini diincar klub-klub papan atas dunia.

Bayer sukses menyudahi puasa gelar juara selama 120 tahun sejak berdirinya klub dengan mengunci titel Liga Jerman 2023-2024. Mereka sekaligus mengakhiri dominasi Bayern Munich selama 10 musim.

Namun, kesuksesan itu berpotensi membuat Bayer kehilangan cukup banyak pemain di musim depan. Lantas, siapa saja mereka?

5 Pemain Top Bayer Leverkusen yang Siap Dilepas di Bursa Transfer Musim Panas 2024

5. Matej Kovar

Kiper asal Republik Ceko ini cukup dipercaya Xabi Alonso untuk mengawal gawang ketika kapten Lukas Hradecky berhalangan tampil. Kovar sejauh ini sudah turun sebanyak 14 kali dengan catatan 12 kemasukan dan enam cleansheet.

Pemain berusia 23 tahun ini hampir pasti menjadi pilihan utama pada musim depan, mengingat usia Hradecky yang telah uzur. Itu pun jika Kovar tak dibeli klub lain.

BACA JUGA: Kisah Magisnya Xabi Alonso Sukses Bawa Bayer Leverkusen Juara hingga Patahkan Dominasi Bayern Munich di Bundesliga

4. Alex Grimaldo





Jebolan akademi Barcelona ini menjelma sebagai bek haus gol. Grimaldo tercatat begitu subur dengan torehan 11 gol dan 16 assist dari 44 pertandingan di semua kompetisi.

Catatan itu tentu sangat menggiurkan bagi klub lain. Apalagi, Grimaldo masih berusia 28 tahun, atau dalam masa-masa matang sebagai pesepakbola.