Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Negara Ini Kompak Ingin Ambil Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, PSSI Wajib Waspada!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |14:33 WIB
Masyarakat Negara Ini Kompak Ingin Ambil Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, PSSI Wajib Waspada!
Shin Tae-yong diburu banyak negara setelah sukses bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MASYARAKAT negara ini kompak ingin ambil Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Lantas, negara mana yang dimaksud?

Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sesuai kesepakatan, Shin Tae-yong seharusnya mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027, mengingat telah mencapai dua target yang dibebankan PSSI, yakni mengantarkan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Namun, dalam konferensi pers Kelar pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23, Shin Tae-yong membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan dirinya dan PSSI harus mempertimbangkan dengan matang soal perpanjangan kontrak ini.

"Kami telah memikirkannya dan ini adalah hal yang harus saya dan PSSI pertimbangkan dengan matang," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga, Senin (22/4/2024).

Kondisi ini yang membuat masyarakat Korea Selatan di media sosial angkat bicara. Mereka kompak berharap Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) menggamit Shin Tae-yong dari Indonesia.

Sekadar diketahui, Timnas Korea Selatan senior saat ini tidak memiliki pelatih. Setelah memecat Jurgen Klinsmann Kelar Piala Asia 2023, jabatan pelatih Timnas Korea Selatan senior masih lowong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639415/5-pelatih-termahal-di-liga-inggris-2025-guardiola-kantongi-rp337-miliar-gck.webp
5 Pelatih Termahal di Liga Inggris 2025, Guardiola Kantongi Rp337 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pemain_juventus_andrea_cambiaso_merayakan_golnya_k.jpg
Hasil Lengkap Liga Italia: Spaletti Debut, Juventus Jebol Emil Audero Dua Kali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement