Masyarakat Negara Ini Kompak Ingin Ambil Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, PSSI Wajib Waspada!

Shin Tae-yong diburu banyak negara setelah sukses bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

MASYARAKAT negara ini kompak ingin ambil Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Lantas, negara mana yang dimaksud?

Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sesuai kesepakatan, Shin Tae-yong seharusnya mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027, mengingat telah mencapai dua target yang dibebankan PSSI, yakni mengantarkan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

(Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Namun, dalam konferensi pers Kelar pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23, Shin Tae-yong membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan dirinya dan PSSI harus mempertimbangkan dengan matang soal perpanjangan kontrak ini.

"Kami telah memikirkannya dan ini adalah hal yang harus saya dan PSSI pertimbangkan dengan matang," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga, Senin (22/4/2024).

Kondisi ini yang membuat masyarakat Korea Selatan di media sosial angkat bicara. Mereka kompak berharap Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA) menggamit Shin Tae-yong dari Indonesia.

Sekadar diketahui, Timnas Korea Selatan senior saat ini tidak memiliki pelatih. Setelah memecat Jurgen Klinsmann Kelar Piala Asia 2023, jabatan pelatih Timnas Korea Selatan senior masih lowong.