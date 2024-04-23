Jika Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Umuh Muchtar Siapkan Bonus Berlipat

BANDUNG – Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, siapkan bonus berlipat untuk Maung Bandung -julukan Persib Bandung- jika juara Liga 1 2023-2024. Umuh Muchtar bahkan akan terus memberi bonus jika Persib selalu meraih kemenangan, termasuk saat mengalahkan Persebaya 3-1 di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 20 April 2024.

“Saya sudah bilang jangan sampai kita leha-leha, jadi harus memperlihatkan. Karena kita punya impian untuk juara supaya terwujud. Jadi, memperlihatkan kepada publik permainan yang bagus,” ungkap Umuh Muchtar.

Pria yang akrab disapa Pak Haji ini pun berencana akan menggelontorkan bonus kembali jika Persib berhasil mengalahkan Borneo FC. Laga ke-33 Liga 1 2023-2024 itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 25 April 2024.

“Justru dengan Borneo FC itu harus menang dan saya kasih bonus pun juga luar biasa yang tidak biasa mereka terima. Tadi saya sudah janjikan, nanti hari Kamis saya akan janji kepada kalian dan kalian juga harus janji kepada saya,” tegas Umuh Muchtar.