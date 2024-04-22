Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kagum dengan Perkembangan Timnas Indonesia, Bek Filipina Simen Lyngbo Puji Kerja Keras PSSI

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |20:33 WIB
Kagum dengan Perkembangan Timnas Indonesia, Bek Filipina Simen Lyngbo Puji Kerja Keras PSSI
Simen Lyngbo puji perkembangan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KEDIRI – Pemain Tim Nasional (Timnas) Filipina, Simen Lyngbo, mengaku kagum dengan perkembangan Timnas Indonesia. Lyngbo pun menilai hal tersebut tak terlepas dari kerja keras Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) yang sudah berinvestasi besar untuk memperkuat skuar Garuda,

Timnas Indonesia saat ini sedang menjadi perbincangan hangat setelah performa apik di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia U-23 2024. Timnas Indonesia mampu melibas Vietnam dalam dua pertandingan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tidak hanya tim senior, tim kelompok umur 23 tahun baru-baru ini juga mencuri perhatian. Di bawah tangan dingin Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U-23 untuk pertama kalinya berhasil menembus perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengandaskan Australia U-23 (1-0), dan Yordania U-23 (4-1) untuk merebut tiket menuju delapan besar. Lyngbo mengaku takjub melihat perkembangan luar biasa dari Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Simen Lyngbo

“Bisa dilihat dari hasil pertandingan melawan Vietnam, penampilannya luar biasa,” kata Lyngbo dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (22/4/2024).

“(PSSI) menaruh banyak investasi besar untuk Timnas,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
