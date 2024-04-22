Masyarakat Indonesia Dibikin Ngakak saat Pemain Timnas Yordania U-23 Coba Seruduk Ketiak Pemain Timnas Indonesia U-23 Justin Hubner

MASYARAKAT Indonesia dibikin ngakak saat pemain Timnas Yordania U-23 mencoba menyeruduk ketiak pemain Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner, di Piala Asia U-23 2024. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial X.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 berhasil menaklukkan Timnas Yordania U-23 di matchday terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium, Minggu 21 April 2024 malam WIB, Rizky Ridho dan kawan-kawan menang besar dengan skor 4-1.

Keempat gol Garuda Muda masing-masing dicetak Marselino Ferdinan di menit 23 dan 70, Witan Sulaeman di menit 40, serta Komang Teguh pada menit 86. Sementara itu, satu gol balasan Yordania tercipta dari gol bunuh diri Justin Hubner.

Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U-23 dipastikan mengamankan satu tiket babak 8 besar Piala Asia U-23 2024. Ini menjadi sejarah baru di mana untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak perempatfinal Piala Asia U-23.

Terlepas dari kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Yordania, momen lucu terjadi dalam pertandingan ini. Tepatnya pada menit ke-32, pemain bertahan Yordania, Arafat Al Haj, melakukan aksi seruduk ke arah ketiak Justin Hubner.

Kala itu, Timnas Indonesia U-23 mendapat tendangan bebas. Arafat Al Haj di momen ini bertugas mengawal Justin Hubner. Namun, alih-alih melakukan pengawalan dengan ketat, Al Haj justru terlihat seperti memasukkan kepalanya ke dalam ketiak Hubner.