Ternyata Shin Tae-yong Mainkan Nathan Tjoe-A-On Jadi Gelandang Dadakan di Piala Asia U-23 2024

TIDAK banyak yang menyangka, ternyata Shin Tae-yong memainkan Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang dadakan di Piala Asia U-23 2024. Hebatnya, meski menempati posisi dadakan, Nathan Tjoe-A-On menampilkan performa yang luar biasa.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 sukses mengukir sejarah dengan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U-23 2024. Hal ini dipastikan setelah Timnas Indonesia U-23 menjadi runner up Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan meraih total 6 poin, hasil dari satu kekalahan atas Qatar dan dua kemenangan atas Australia dan Yordania.

Menariknya, keberhasilan Timnas Indonesia U-23 lolos dari fase grup ini juga berkat eksperimen yang dilakukan Shin Tae-yong terhadap salah satu pemainnya, yakni Nathan Tjoe-A-On. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu menempatkan Nathan Tjoe-A-On di posisi gelandang yang bukan merupakan posisi aslinya.

Hal ini bermula pada matchday pertama saat Garuda Muda berhadapan dengan tuan rumah, Timnas Qatar U23. Di laga ini, Ivar Jenner mendapat kartu merah yang membuatnya terkena akumulasi dan tidak dapat bermain di laga berikutnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Shin Tae-yong memutar otak untuk menambal pos yang ditinggalkan Iva Jenner. Alhasil, Shin Tae-yong menunjuk Nathan Tjoe-A-On untuk menempati posisi gelandang bertahan yang biasanya ditempati Ivar Jenner.

Nathan Tjoe-A-On memang bisa ditempatkan di beberapa posisi. Akan tetapi, pemain SC Heerenveen ini biasanya menempati posisi bek kiri maupun bek tengah saja. Gelandang bertahan merupakan posisi baru untuknya.

Kendati menempati posisi yang baru, Nathan Tjoe-A-On bermain solid bersama Marselino Ferdinan di laga kedua kontra Australia. Pemain berusia 22 tahun ini sukses menjaga keseimbangan lini tengah dan membawa Indonesia memetik kemenangan dengan skor 1-0.

Menariknya lagi, Shin Tae-yong seperti ketagihan memasang Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang. Di laga penentuan antara Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23, pelatiah berusia 53 tahun itu kembali memasang Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang. Padahal, Ivar Jenner sudah kembali dapat dimainkan.