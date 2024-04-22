Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Shin Tae-yong Mainkan Nathan Tjoe-A-On Jadi Gelandang Dadakan di Piala Asia U-23 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |14:02 WIB
Ternyata Shin Tae-yong Mainkan Nathan Tjoe-A-On Jadi Gelandang Dadakan di Piala Asia U-23 2024
Nathan Tjoe-A-On jadi gelandang dadakan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)
A
A
A

TIDAK banyak yang menyangka, ternyata Shin Tae-yong memainkan Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang dadakan di Piala Asia U-23 2024. Hebatnya, meski menempati posisi dadakan, Nathan Tjoe-A-On menampilkan performa yang luar biasa.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 sukses mengukir sejarah dengan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U-23 2024. Hal ini dipastikan setelah Timnas Indonesia U-23 menjadi runner up Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan meraih total 6 poin, hasil dari satu kekalahan atas Qatar dan dua kemenangan atas Australia dan Yordania.

Nathan Tjoe gagal perkuat Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Menariknya, keberhasilan Timnas Indonesia U-23 lolos dari fase grup ini juga berkat eksperimen yang dilakukan Shin Tae-yong terhadap salah satu pemainnya, yakni Nathan Tjoe-A-On. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu menempatkan Nathan Tjoe-A-On di posisi gelandang yang bukan merupakan posisi aslinya.

Hal ini bermula pada matchday pertama saat Garuda Muda berhadapan dengan tuan rumah, Timnas Qatar U23. Di laga ini, Ivar Jenner mendapat kartu merah yang membuatnya terkena akumulasi dan tidak dapat bermain di laga berikutnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Shin Tae-yong memutar otak untuk menambal pos yang ditinggalkan Iva Jenner. Alhasil, Shin Tae-yong menunjuk Nathan Tjoe-A-On untuk menempati posisi gelandang bertahan yang biasanya ditempati Ivar Jenner.

Nathan Tjoe-A-On memang bisa ditempatkan di beberapa posisi. Akan tetapi, pemain SC Heerenveen ini biasanya menempati posisi bek kiri maupun bek tengah saja. Gelandang bertahan merupakan posisi baru untuknya.

Kendati menempati posisi yang baru, Nathan Tjoe-A-On bermain solid bersama Marselino Ferdinan di laga kedua kontra Australia. Pemain berusia 22 tahun ini sukses menjaga keseimbangan lini tengah dan membawa Indonesia memetik kemenangan dengan skor 1-0.

Menariknya lagi, Shin Tae-yong seperti ketagihan memasang Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang. Di laga penentuan antara Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23, pelatiah berusia 53 tahun itu kembali memasang Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang. Padahal, Ivar Jenner sudah kembali dapat dimainkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174656/jens_raven_siap_bekerja_keras_demi_ambisi_membawa_timnas_indonesia_u_23_menyabet_medali_emas_di_sea_games_2025-wibV_large.jpg
Tekad Jens Raven Bawa Timnas Indonesia U-23 Sabet Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-17 Mendarat di Qatar untuk Piala Dunia 2025! Dapat Sambutan Hangat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement