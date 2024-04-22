Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Julian Guevara Jadi Tumbal Kemenangan Arema FC atas Borneo FC di Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |03:00 WIB
Julian Guevara Jadi Tumbal Kemenangan Arema FC atas Borneo FC di Liga 1 2023-2024
Arema FC menang tipis 2-1 atas Borneo FC (Foto: Instagram/Arema FC)
A
A
A

AREMA FC berhasil mencuri kemenangan di kandang Borneo FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kemenangan ini cukup berarti bagi Singo Edan di tengah persaingan satu tiket yang akan terdegradasi ke Liga 2 musim depan.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengungkapkan, rasa syukurnya atas kemenangan tipis 1-2 melawan Borneo FC. Sebab kemenangan ini juga membuat posisi Arema FC setidaknya bisa lepas sebentar dari zona degradasi, menggeser Persita Tangerang yang giliran berada di posisi 16 klasemen sementara.

"Alhamdulillah puji syukur kita bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Ini sangat penting buat kami, dan terima kasih atas kerja kerasnya buat semua pemain," kata Widodo Cahyono Putro, seusai pertandingan di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu malam (21/4/2024).

Ia mengakui kemenangan yang diraih bukanlah hal mudah. Apalagi Arema FC juga harus kehilangan Julian Guevara, yang mengalami cedera. Julian yang berhasil mencetak gol menit 44 harus digantikan oleh Bayu Aji di menit 62.

"Mungkin kalau di TV nggak tahu, kalau mereka cedera. Jadi mereka cedera makanya kita gantikan," ujar pelatih kelahiran Cilacap, Jawa Tengah ini.

Widodo pun mengingatkan anak asuhnya agar segera fokus di dua pertandingan terakhir melawan PSM Makassar dan Madura United. Apalagi secara posisi kemenangan kali ini belum jaminan bisa lolos dari degradasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/persib_bandung_pesta_gol_3_0_atas_psbs_biak_dalam.jpg
Prestasi Persib dan Dewa United Bisa Dongkrak Peringkat Liga Indonesia di Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement