Julian Guevara Jadi Tumbal Kemenangan Arema FC atas Borneo FC di Liga 1 2023-2024

AREMA FC berhasil mencuri kemenangan di kandang Borneo FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kemenangan ini cukup berarti bagi Singo Edan di tengah persaingan satu tiket yang akan terdegradasi ke Liga 2 musim depan.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengungkapkan, rasa syukurnya atas kemenangan tipis 1-2 melawan Borneo FC. Sebab kemenangan ini juga membuat posisi Arema FC setidaknya bisa lepas sebentar dari zona degradasi, menggeser Persita Tangerang yang giliran berada di posisi 16 klasemen sementara.

"Alhamdulillah puji syukur kita bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Ini sangat penting buat kami, dan terima kasih atas kerja kerasnya buat semua pemain," kata Widodo Cahyono Putro, seusai pertandingan di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu malam (21/4/2024).

Ia mengakui kemenangan yang diraih bukanlah hal mudah. Apalagi Arema FC juga harus kehilangan Julian Guevara, yang mengalami cedera. Julian yang berhasil mencetak gol menit 44 harus digantikan oleh Bayu Aji di menit 62.

"Mungkin kalau di TV nggak tahu, kalau mereka cedera. Jadi mereka cedera makanya kita gantikan," ujar pelatih kelahiran Cilacap, Jawa Tengah ini.

Widodo pun mengingatkan anak asuhnya agar segera fokus di dua pertandingan terakhir melawan PSM Makassar dan Madura United. Apalagi secara posisi kemenangan kali ini belum jaminan bisa lolos dari degradasi.