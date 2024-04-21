Borneo FC vs Arema FC: Singo Edan Incar Tiga Poin demi Hindari Zona Degradasi

AREMA FC akan bertamu ke markas Borneo FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024, Minggu (21/4/2024) malam WIB. Singo Edan bertekad meraih tiga poin demi menyelamatkan diri dari degradasi di musim depan.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengungkapkan, bila ia telah menginstruksikan anak asuhnya bermain fight di laga tandang di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, menghadapi Pesut Etam, julukan Borneo FC.

"Arema sudah menyiapkan tim di balikpapan ini. Persiapan kami sudah menyiapkan beberapa hal yang lalu, secara teknis maupun fisik," kata Widodo Cahyono Putro, saat konferensi pers sebelum pertandingan, Sabtu petang (20/4/2024).

Bagi Widodo, tiga laga terakhir termasuk melawan Borneo FC pada Minggu besok (21/4/2024) amat menentukan. Makanya ia ingin anak asuhnya bermain lebih agresif, tetapi tetap tenang. Hal ini berkaca kekalahan telak melawan PSS di pekan sebelumnya yang dianggap ada blunder dari kepercayaan diri pemain.

"Harapan tetap ada, seperti sebelum-sebelumnya, karena kita masih ada 3 match lagi. Jadi berharap pemain bisa lebih tenang dan lebih agresif, dan tentunya bisa memanfaatkan pertandingan besok. Selamat untuk Borneo yang sudah juara di Liga 1 musim ini," terang dia.

Di sisi lain, bek tengah Arema FC Syaeful Anwar menuturkan, ia dan para pemain sudah siap secara mental dan fisik menyongsong tiga laga terakhir liga. Baginya persiapan setiap laga nyaris sama dengan laga-laga sebelumnya, yang dianggap sangat penting.