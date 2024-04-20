Meski Menang atas Timnas Kuwait U-23, Pelatih Timnas Vietnam U-23 Tak Senang Lihat Permainan Timnya

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-23, Hoang Anh Tuan mengaku tidak senang melihat permainan timnya usai kalahkan Kuwait U-23 dengan skor 3-1 di Piala Asia U-23 2024. Sebab meski menang, Hoang Anh Tuan merasa permainan Golden Star Warriors muda jauh dari apa yang selama ini sudah mereka latih.

Seperti yang diketahui, Vietnam U-23 sukses menumbangkan Kuwait U-23 dengan skor meyakinkan 3-1 pada matchday kedua Grup D di Stadion Al Janoub, Rabu 17 April 2024. Tiga gol kemenangan Vietnam U-23 dicetak oleh Nguyen Van Tung (45+1’) dan brace Bui Vi Hao (47’ dan 76’), sementara satu gol Kuwait U-23 dicetak lewat penalti Salman Al Awadhi (45+9’).

Menariknya kedua tim harus bermain dengan 10 pemain pada laga tersebut. Kuwait U-23 harus bermain 10 pemain lebih dulu setelah Ebrahim Kameel diganjar kartu merah di menit ke-31.

Lalu di penghujung babak pertama, giliran bek Vietnam U-23 Nguyen Ngoc Thang yang diganjar kartu merah yang buat tim lawan mendapat hadiah penalti.

Walau pada akhirnya Vietnam U-23 berhasil bangkit di babak kedua dengan meraih kemenangan, Anh Tuan sama sekali tidak puas dengan permainan anak asuhnya. Kartu merah yang didapat Nguyen Ngoc Thang menurutnya menunjukan skuadnya tidak disiplin.

“Saya tidak terlalu puas dengan pertandingannya. Pertandingan pertama selalu sulit bagi kedua belah pihak,” kata Anh Tuan, dipetik dari situs resmi AFC, Sabtu (20/4/2024).