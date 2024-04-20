Hasil Bali United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Comeback, Serdadu Tridatu Menang 2-1

GIANYAR - Hasil Bali United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (20/4/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Serdadu Tridatu.

Bhayangkara unggul lebih dulu lewat gol Anderson Salles (72’). Sementara itu, Bali membalik keadaan lewat Muhammad Rahmat (88’) dan Privat Mbarga (90+2’).

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara FC langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. The Guardians berupaya keras untuk membongkar pertahanan solid Bali United.

Namun demikian, Radja Nainggolan dan kolega terpantau kesulitan untuk sampai ke kotak penalti tim tuan rumah. Sementara, Bali United bermain santai dan menunggu momentum untuk melakukan serangan balik.

Jual beli serangan terjadi memasuki pertengahan pertandingan, namun Serdadu Tridatu -julukan Bali United- terlihat bermain lebih efektif. Kedua tim menurunkan intensitas permainan menjelang babak pertama usai.

Pada akhirnya, kedua tim tidak mampu mencetak gol hingga babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC memasukkan sejumlah pemain bertahan untuk mengubah pola permainan.

Anderson Salles serta Putu Gede masuk menggantikan David Maulana dan Surya Maulana. Kini, The Guardian bermain cukup hati-hati sementara Bali United gantian menerapkan skema ofensif.

Meski begitu, beberapa upaya menyerang dari Serdadu Tridatu berhasil dipatahkan barisan belakang Bhayangkara FC. Pada menit ke-72, Anderson Salles (72’) akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat tendangan kerasnya.