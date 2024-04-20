Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Unggul 1-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |15:53 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Unggul 1-0!
Persib Bandung unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya di babak pertama (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
BANDUNG - Hasil babak pertama Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/4/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Maung Bandung.

David da Silva sukses memecah kebuntuan di menit ke-43 setelah berusaha keras. Persib memimpin saat turun minum.

David da Silva membuka keunggulan Persib Bandung atas Barito Putera 1-0 (Foto: Persib Bandung/Susanto Nurhadi Permana)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung memulai pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi. Maung Bandung -julukan Persib- bermain ofensif dengan mengandalkan kecepatan dua pemain sayapnya, Febri Hariyadi dan Ciro Alves.

Beberapa peluang tercipta melalui skema cepat itu. Namun, pertahanan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- terpantau solid. Andhika Ramadhani selaku palang pintu terakhir kerap melakukan penyelamatan penting.

Memasuki pertengahan pertandingan, Persebaya mulai berani melakukan serangan balasan. Bajul Ijo terpantau selalu mencecar sisi kiri pertahanan Persib lewat aksi Arief Catur dan Muhammad Iqbal.

Akan tetapi, Maung Bandung selalu bisa keluar tekanan yang dilakukan oleh Persebaya. Memasuki menit ke-40, Persib berbalik menekan pertahanan Bajul Ijo. Hasilnya manis, David da Silva (43’) berhasil mencuri keunggulan untuk Persib Bandung.

Topskor sementara itu mencetak gol ke-23 pada musim ini lewat tendangan keras terukur, Persib Bandung unggul 1-0. Setelah gol itu, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai.

