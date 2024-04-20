Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Bristol Rovers vs Peterborough di League One 2023-2024: Main Penuh, Elkan Baggott Gagal Selamatkan The Pirates

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |23:33 WIB
Hasil Bristol Rovers vs Peterborough di League One 2023-2024: Main Penuh, Elkan Baggott Gagal Selamatkan <i>The Pirates</i>
Bristol Rovers kalah 0-2 dari Peterborough pada laga lanjutan League One 2023-2024 (Foto: Instagram/Peterborough United)
BRISTOL – Elkan Baggott bermain penuh saat Bristol Rovers disikat Peterborough 0-2. Elkan mendapatkan penilaian bagus meski gagal menyelamatkan The Pirates -julukan Bristol Rovers- dari kekalahan.

Bristol Rovers dikalahkan Peterborough di pekan ke-45 Liga 3 Inggris 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Memorial Stadium, Bristol, Inggris pada Sabtu (20/4/2024) malam WIB.

Elkan Baggott dan kolega kalah lewat gol yang dicatatkan oleh Joel Randall (41’) dan Ricky-Jade Jones (90+5’). Kekalahan ini membuat Bristol Rovers tertahan di posisi ke-15 klasemen sementara Liga 3 Inggris 2023-2024.

Meskipun kalah, Elkan mendapatkan penilaian 6,9 dari Sofa Score dalam pertandingan itu. Bermain tak tergantikan, pemain berusia 21 tahun itu sukses mencatatkan lima sapuan, tiga kali memblok tembakkan, dan satu tekel.

Tidak hanya itu, Elkan juga mampu membukukan dua kemenangan dari empat kali ground duel dan aerial duel. Dalam urusan menyerang, Elkan sukses menorehkan 59 sentuhan, 87 persen akurasi umpan, dan dua kali umpan jauh akurat.

