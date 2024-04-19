Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Menang 1-0 atas Persis Solo, Thomas Doll: Bukan Permainan Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:01 WIB
Persija Jakarta Menang 1-0 atas Persis Solo, Thomas Doll: Bukan Permainan Terbaik
Thomas Doll kurang puas meski Persija Jakarta menang 1-0 atas Persis Solo (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan atas Persis Solo di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 dengan skor 1-0. Namun, pelatih Thomas Doll masih belum puas dengan permainan anak asuhnya.

Macan Kemayoran meraih kemenangan penting atas Persis dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu 17 April 2024 malam WIB. Gol semata wayang Persija dicetak oleh Marko Simic pada menit ke-79.

Persija Jakarta vs Persis Solo

Dalam laga tersebut, kedua kesebelasan bermain dengan 10 pemain. Persis harus lebih dulu bermain dengan 10 orang setelah Gavin Kwan diganjar kartu merah pada menit ke-19. Sedangkan Persija di menit ke-72 setelah Syahrian Abimanyu kena kartu kuning kedua.

Usai pertandingan, Doll mengakui ini bukanlah permainan terbaik Persija. Namun, ia senang karena ini adalah kemenangan yang sangat penting.

“Bukan permainan sepak bola terbaik, tapi yang penting hari ini kami mendapat 3 poin. Karena kami membutuhkannya poin ini,” kata Doll dalam konferensi pers usai pertandingan, dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Pria asal Jerman itu tidak puas dengan performa Persija karena seharusnya mereka bisa unggul lebih lebih baik setelah Persis bermain dengan 10 pemain. Marko Simic dan kawan-kawan disebutnya tidak bisa menciptakan situasi yang berbahaya.

“Babak pertama, setelah 18 menit, adalah bagian sesungguhnya. Kami tidak pernah bisa menemukan ritme kami. Kami bermain kurang cerdik saat melawan sembilan pemain (diluar kiper) Persis Solo,” keluh Doll.

“Terlalu banyak tekanan dengan bola, posisi tidak bagus juga. Kami tidak bisa menciptakan situasi yang sangat berbahaya,” tukas eks pelatih Borussia Dortmund itu.

Halaman:
1 2
      
