HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Thomas Doll Ingin Persija Jakarta Selesaikan Musim dengan Cara Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |18:40 WIB
Liga 1 2023-2024: Thomas Doll Ingin Persija Jakarta Selesaikan Musim dengan Cara Terbaik
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA – Persija Jakarta dipastikan gagal lolos ke Championship Series dan lolos dari degradasi Liga 1 2023-2024. Tak ingin muluk-muluk, Thomas Doll pun mengatakan dirinya hanya ingin Persija Jakarta menyelesaikan musim dengan cara terbaik.

Persija berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu (17/4/2024) malam WIB. Satu gol tim Ibu Kota itu dicetak lewat tandukan Marko Simic di menit ke-79.

Kemenangan itu membuat mereka naik ke posisi 10 dengan mengoleksi 41 poin. Catatan ini juga sekaligus memastikan Persija tetap bertahan di Liga 1 untuk musim depan. Namun di lain sisi, asa mereka untuk menembus empat besar alias Championship Series juga harus sirna.

Menyisakan tiga laga, Persija bisa mengoleksi 50 poin jika menyapu bersih dengan kemenangan. Koleksi itu sama seperti poin yang dimiliki Madura United saat ini yang duduk di posisi empat. Secara head to head, Laskar Sape Kerrab akan tetap unggul atas Macan Kemayoran andai nyatanya mereka tak bisa menambah poin sampai akhir musim.

Walau pintu ke Championship Series sudah tertutup, bukan berarti Thomas Doll tidak punya target untuk timnya. Eks pelatih Borussia Dortmund ini ingin Persija mengakhiri musim dengan cara terbaik yakni meraih hasil positif di tiga laga sisa.

“Target kami adalah menyelesaikan musim kompetisi dengan cara terbaik, memenangkan tiga laga sisa. Kami tidak bisa capai target empat besar karena banyak situasi di musim ini,” kata Thomas Doll dalam konferensi pers usai laga kontra Persis Solo, dikutip Kamis (18/4/2024).

Telusuri berita bola lainnya
