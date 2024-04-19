Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Dibantai Madura United 0-4, Pieter Huistra Geram: Itu Terlalu Berlebihan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |04:05 WIB
Borneo FC Dibantai Madura United 0-4, Pieter Huistra Geram: Itu Terlalu Berlebihan!
Laga Borneo FC vs Madura United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Madura United)
A
A
A

BALIKPAPAN – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, geram anak asuhnya menelan kekalahan telak 0-4 dari Madura United di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Huistra menilai kalau hasil kekalahan tersebut terlalu berlebihan.

Huistra benar-benar tidak habis pikir mengapa bisa Borneo FC menelan kekalahan telak seperti itu. Namun, hasil minor ini dijadikannya bahan evaluasi untuk menghadapi babak Championship Series.

Borneo FC vs Madura United

“Pertandingan kali ini tidak bagus, kita kalah 0-4. Dalam catatan saya beberapa pertandingan bisa saja kalah,” kata Huistra, dipetik dari situs LIB, Jumat (19/4/2024).

“Tapi, kalah 0-4 itu terlalu berlebihan, terutama bagi tim yang berada di peringkat satu klasemen. Jadi, kita harus pergi dan menanyakan ke diri sendiri apa yang terjadi,” sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/51/1637795/janice-tjen-gandeng-aldila-sutjiadi-tampil-di-wta-250-chennai-hadapi-sesama-petenis-indonesia-onl.webp
Janice Tjen Gandeng Aldila Sutjiadi Tampil di WTA 250 Chennai, Hadapi Sesama Petenis Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/31/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Resmi! FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal Indonesia U-16 dan U-19
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement