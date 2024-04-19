Borneo FC Dibantai Madura United 0-4, Pieter Huistra Geram: Itu Terlalu Berlebihan!

BALIKPAPAN – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, geram anak asuhnya menelan kekalahan telak 0-4 dari Madura United di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024. Huistra menilai kalau hasil kekalahan tersebut terlalu berlebihan.

Huistra benar-benar tidak habis pikir mengapa bisa Borneo FC menelan kekalahan telak seperti itu. Namun, hasil minor ini dijadikannya bahan evaluasi untuk menghadapi babak Championship Series.

“Pertandingan kali ini tidak bagus, kita kalah 0-4. Dalam catatan saya beberapa pertandingan bisa saja kalah,” kata Huistra, dipetik dari situs LIB, Jumat (19/4/2024).

“Tapi, kalah 0-4 itu terlalu berlebihan, terutama bagi tim yang berada di peringkat satu klasemen. Jadi, kita harus pergi dan menanyakan ke diri sendiri apa yang terjadi,” sambung dia.