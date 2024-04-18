Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Pangeran Biru Tanpa Dua Pemain Andalan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |21:07 WIB
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Pangeran Biru Tanpa Dua Pemain Andalan
Para pemain Persib Bandung di sesi latihan bersama (Foto: Instagram/Persib)
A
A
A

DUA pemain Persib Bandung dipastikan absen saat lawan Persebaya Surabaya. Kedua pemain yang dimaksud dalah Edo Febriansah dan Rezaldi Hehanussa.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan secara fisik, para pemainnya dalam kondisi yang baik kecuali Edo Febriansah. Pasalnya, pemain bernomor punggung 97 itu mengalami cedera saat melawan Persita Tangerang.

“Stefano (Beltrame) mulai berlatih hari ini yang mana itu menjadi kabar yang bagus. Beckham juga sudah mulai berlatih hari ini dan bisa dilihat dia beberapa laga tidak bermain, jadi dari sentuhannya belum sepenuhnya kembali,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (17/4/2024).

Namun, pelatih asal Kroasia ini belum bisa memastikan Stefano Beltrame dan Beckham untuk bisa bermain melawan Persebaya. Menurutnya, masih banyak waktu untuk menentukan pilihan pemain yang akan diturunkan.

“Jadi kita akan lihat apakah dia siap melawan Persebaya atau setelah Persebaya yang mana itu melawan Borneo,” tegasnya.

Terkait Rezaldi Hehanussa, pelatih berkepala plontos ini mengaku tidak bisa memainkannya karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Akan tetapi, dia tidak mempermasalahkannya lantaran Persib masih memiliki banyak stok pemain.

Halaman:
1 2
      
