Justin Hubner Gabung Timnas Indonesia U-23 di Qatar, Erick Thohir: Kami Harus Fight Lawan Australia U-23!

Justin Hubner siap tempur di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur Justin Hubner bakal tiba di Qatar untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 kontra Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Erick Thohir mengatakan, kehadiran Justin Hubner membuat Timnas Indonesia U-23 bakal tampil fight demi mencuri angka kontra Timnas Australia U-23. Sekadar diketahui, Justin Hubner bertolak ke Qatar dan dijadwalkan tiba pada Kamis 18 April 2024 pagi waktu setempat.

(Justin Hubner siap jadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024)

Kehadiran Justin Hubner diharapkan bisa memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, ada dua pemain Timnas Indonesia U-23 yang absen yakni Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta karena kartu merah.

Erick Thohir meyakini hadirnya bek berusia 20 tahun ini akan memberi dampak positif bagi Timnas Indonesia U-23 dalam mengarungi sisa laga yang ada. Khususnya laga terdekat melawan Australia U-23 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 18 April 2024 malam WIB.

"Alhamdulillah, di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung," kata Erick Thohir mengutip dari situs resmi PSSI, Rabu (17/4/2024).

"Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang, setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia, saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fight," sambung mantan presiden Inter Milan ini.