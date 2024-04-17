Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Gabung Timnas Indonesia U-23 di Qatar, Erick Thohir: Kami Harus Fight Lawan Australia U-23!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |22:41 WIB
Justin Hubner Gabung Timnas Indonesia U-23 di Qatar, Erick Thohir: Kami Harus Fight Lawan Australia U-23!
Justin Hubner siap tempur di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur Justin Hubner bakal tiba di Qatar untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 kontra Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Erick Thohir mengatakan, kehadiran Justin Hubner membuat Timnas Indonesia U-23 bakal tampil fight demi mencuri angka kontra Timnas Australia U-23. Sekadar diketahui, Justin Hubner bertolak ke Qatar dan dijadwalkan tiba pada Kamis 18 April 2024 pagi waktu setempat.

Justin Hubner siap jadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024)

(Justin Hubner siap jadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024)

Kehadiran Justin Hubner diharapkan bisa memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, ada dua pemain Timnas Indonesia U-23 yang absen yakni Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta karena kartu merah.

Erick Thohir meyakini hadirnya bek berusia 20 tahun ini akan memberi dampak positif bagi Timnas Indonesia U-23 dalam mengarungi sisa laga yang ada. Khususnya laga terdekat melawan Australia U-23 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 18 April 2024 malam WIB.

"Alhamdulillah, di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung," kata Erick Thohir mengutip dari situs resmi PSSI, Rabu (17/4/2024).

"Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang, setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia, saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fight," sambung mantan presiden Inter Milan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/50/1637143/carl-froch-nilai-kemenangan-tko-fabio-wardley-atas-joseph-parker-terlalu-cepat-jkr.webp
Carl Froch Nilai Kemenangan TKO Fabio Wardley atas Joseph Parker Terlalu Cepat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Komentar Berkelas Fajar/Fikri usai Kalah Dramatis di Final French Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement