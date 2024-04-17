Sindir Shin Tae-yong, Thomas Doll: Persija Jakarta Rela Kirim 10 Pemain untuk Timnas Indonesia U-23

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll tampaknya tidak senang lima pemainnya dipanggil oleh pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong untuk Piala Asia U-23 2024. Saking tidak senangnya, Doll sampai menyindir Timnas Indonesia U-23 bisa saja menambah lima pemain hingga 10 penggawa Persija yang dipanggil untuk memperkuat Garuda Muda.

Ya, lima pemain Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- saat ini tengah menjalani tugas negara membela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Lima pemain itu adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Ilham Rio Fahmi, Donny Tri Pamungkas, dan Muhammad Rayhan Hannan.

Jumlah tersebut sekaligus membuat Persija menjadi tim penyumbang pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Setelah Macan Kemayoran, ada Borneo FC yang menyumbang empat pemain ke Timnas Indonesia U-23.

Situasi ini jelas tidak menguntungkan Persija, lantaran hal tersebut membuat kondisi mereka menjadi pincang untuk mengarungi sisa laga di Liga 1 2023-2024. Sampai-sampai, Thomas Doll mengungkapkan kalau saat ini mereka hanya memiliki 15 pemain untuk menghadapi Persis Solo.

Menyoal hilangnya lima sosok pemain inti yang merapat ke Timnas Indonesia U-23, Thomas Doll sedikit memberikan sindiran. Juru taktik asal Jerman ini siap mengirim lima pemain tambahan sehingga ada 10 pemain Persija yang menghuni Skuad Garuda Muda.

“Tentang pemain (yang sudah dipanggil). Saya sempat berpikir mungkin mereka bisa memanggil lima pemain kami lagi, sehingga mereka punya 10 pemain (Persija) tidak hanya lima,” kata Thomas Doll dalam jumpa pers jelang laga lawan Persis Solo, dikutip Rabu (17/4/2024).