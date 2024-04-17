Media Malaysia Bawa-Bawa Soal Uang hingga Singgung Keputusan Wasit di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

MEDIA Malaysia, @OneFootballM, bawa-bawa soal uang hingga singgung keputusan wasit di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. Hal ini tidak lepas dari banyaknya momen kontroversi yang terlihat di laga tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 mengalami kekalahan memilukan saat berjumpa tuan rumah Qatar di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Bertanding di Jassim Bin Hamad Stadium, Senin 15 April 2024 malam WIB, anak asuh Shin Tae-yong harus takluk dengan skor 0-2.

Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

Sepasang gol tim tuan rumah itu dicetak Khaled Ali Sabah melalui tendangan penalti di akhir babak pertama dan gol Ahmed Al Rawi di menit ke-54. Kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Timnas Qatar U-23 ini dinilai janggal banyak pihak.

Sebab, skuad Garuda Muda seakan digembosi dengan banyaknya keputusan aneh dari wasit yang memimpin pertandingan. Wasit asal Tajikistan, Nasrulla Kabirov, dinilai banyak pihak memberi keputusan yang menguntungkan tim tuan rumah. Salah satu yang paling jelas adalah saat wasit memberikan hadiah penalti bagi Qatar.

Padahal, jelas terlihat bek Timnas Indonesia U-23 Rizky Ridho hanya melakukan body charge dan pemain Qatar langsung melakukan diving. Namun, wasit tetap kekeh memberi penalti kendati sudah melihat secara jelas melalui tayangan VAR.

Selain itu, wasit Nasrulla Kabirov juga memberikan kartu merah yang sangat tidak masuk akal kepada Ivar Jenner. Sangat jelas dalam tayangan ulang pemain FC Utrecht itu tidak melakukan kontak apa pun dengan pemain Qatar.