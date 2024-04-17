Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bayer Leverkusen Juarai Liga Jerman 2023-2024, Xabi Alonso Ungkap Caranya Atasi Tekanan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |01:12 WIB
Bayer Leverkusen Juarai Liga Jerman 2023-2024, Xabi Alonso Ungkap Caranya Atasi Tekanan
Xabi Alonso dan para pemain Bayer Leverkusen saat mengangkat trofi juara Liga Jerman 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LEVERKUSEN – Xabi Alonso mengungkapkan cara dirinya mengatasi tekanan untuk bisa membawa Bayer Leverkusen menjuarai Liga Jerman untuk pertama kalinya. Salah satunya adalah dia tak terlalu terbebani dengan beban sejarah klub karena dia belum lama menukangi Florian Wirtz dkk.

Leverkusen berhasil menyegel gelar juara Liga Jerman 2023-2024 pada Minggu (14/5/2024) di Bay Arena. Tak tanggung-tanggung, mereka merayakannya dengan menghajar Werder Bremen dengan skor telak 5-0 dan masih menyisakan lima pertandingan lagi.

Yang lebih hebatnya lagi, Leverkusen sama sekali belum terkalahkan dalam 43 laga di semua kompetisi. Di Liga Jerman sendiri, sejauh ini mereka mengemas 25 kemenangan dengan empat hasil imbang.

Sebelum mengamankan titel perdana tersebut, perjalanan Alonso dengan Die Werkself -julukan Leverkusen- jelas tidak mudah. Sebab, pelatih asal Spanyol itu harus memimpin tim yang dikejar oleh Bayer Munich yang telah memenangkan Liga Jerman dalam 11 musim berturut-turut dan merupakan klub paling sukses sepanjang sejarah Negeri Panser.

Selain itu, Leverkusen juga dibayangi oleh catatan buruk yang sering mereka raih ketika sedang mendominasi. Bahkan, saking seringnya gagal juara, mereka sampai dijuluki Neverkusen.

Alonso pun mengaku sangat senang bisa membawa Leverkusen juara Liga Jerman untuk kali pertama dalam sejarah. Menurutnya, semua orang yang mendukung timnya pantas untuk merayakan momen ini.

Halaman:
1 2
      
