Momen Wasit Nasrullo Kabirov Batal Beri Kartu Merah Pemain Timnas Qatar U-23 Usai Jegal Keras Witan Sulaeman

MOMEN wasit Nasrullo Kabirov batal memberi kartu merah pemain Timnas Qatar U-23 usai menjegal keras Witan Sulaeman akan diulas Okezone. Wasit asal Tajikistan ini benar-benar menjadi sorotan saat memimpin matchday pertama Grup A Piala Asia U-23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Jassim bin Hamad Stadium, Senin 15 April 2024 malam WIB.

Pertama, ia memberikan Ivar Jenner kartu kuning kedua di menit 46 sehingga Timnas Indonesia U-23 harus bermain dengan 10 orang di awal babak kedua. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, kaki Ivar Jenner sama sekali tidak menyentuh pemain Timnas Qatar U-23, Saif Hassan.

(Ivar Jenner dinilai wasit melakukan pelanggaran sehingga mendapat kartu merah)

Selain wasit, Saif Hassan juga menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air. Selain melakukan diving sehingga Ivar Jenner terkena kartu merah, pemain dengan nomor punggung tiga ini juga bermain kasar.

Di menit 56 pertandingan atau Ketika Qatar U-23 sudah unggul 2-0 atas Timnas Indonesia U-23, Saif Hassan melakukan tekel keras. Ia menekel dari belakang winger Timnas Indonesia U-23, Witan Sulaeman.

Saking kerasnya tekel yang dilepaskan Saif Hassan, Witan Sulaeman sampai jatuh dengan badan tegak lurus! Wasit Nasrullo Kabirov sebenarnya bertindak cepat dengan lari menghampiri lokasi Saif Hassan menekel Witan Sulaeman.

Awalnya, Nasrullo Kabirov mengambil kartu merah yang berada di saku celana sebelah kanan. Banyak yang mengira Nasrullo Kabirov akan memberikan kartu merah kepada Saif Hassan.