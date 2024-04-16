Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner Jadi Gelandang!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:05 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner Jadi Gelandang!
Justin Hubner siap tempur di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Setelah kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23, Timnas Indonesia U-23 kembali melanjutkan perjuangan mereka di laga lanjutan Grup A Piala Asia U-23 2024.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB. Kemenangan atau minimal hasil imbang dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 untuk menjaga peluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23. (Foto: PSSI)

Di laga nanti, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong dipastikan tak bisa menurunkan dua pemainnya yang terkena kartu merah di laga kontra Timnas Qatar U-23, yakni Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta.

Meski tidak diperkuat dua nama di atas, Shin Tae-yong diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Ernando Ari.

Selanjutnya tiga bek sejajar ditempati Muhammad Ferarri, Rizky Ridho dan Nathan Tjoe-A-On. Perpaduan ini diharapkan tampil solid menghalau semua serangan yang dilancarkan para pemain Timnas Australia U-23.

Lanjut ke posisi wing back kanan ada Fajar Fathur. Pahlawan Timnas Indonesia U-22 saat menjuarai SEA Games 2023 ini diharapkan tampil menjadi pembeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
