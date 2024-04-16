Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Kelas Eropa yang Dirumorkan Kepincut Bela Timnas indonesia tapi Belum Dapat Restu Orangtua, Nomor 1 Kevin Diks!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |12:12 WIB
3 Pemain Kelas Eropa yang Dirumorkan Kepincut Bela Timnas indonesia tapi Belum Dapat Restu Orangtua, Nomor 1 Kevin Diks!
Kevin Diks, 1 dari 3 pemain kelas Eropa yang belum dapat restu orangtua untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain kelas Eropa sempat dirumorkan kepincut membela Timnas Indonesia. Sayangnya, mereka belum mendapat restu orangtua yang membuatnya tak kunjung dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Seperti diketahui, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong melakukan banyak naturalisasi pemain asal Eropa. Hal ini dilakukan demi memperkuat Timnas Indonesia sekaligus memacu pemain-pemain lokal untuk meningkatkan performa mereka.

Di Eropa sendiri, ada banyak pemain diaspora atau pemain berdarah Indonesia yang berkeinginan membela tanah leluhurnya. Beberapa di antaranya telah berhasil dinaturalisasi dan akhirnya memperkuat skuad Garuda.

Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Ivar Jenner, Rafael Struick, Justin Hubner, Thom Haye, dan juga Ragnar Oratmangoen. Mereka adalah pemain yang sudah berhasil menjadi WNI demi membela tanah leluhurnya.

Selain mereka, masih ada banyak pemain diaspora yang kepincut membela Timnas Indonesia. Sayangnya, beberapa diantaranya belum bisa menjadi WNI meski diminati Shin Tae-yong karena terhalang restu orangtua.

Berikut 3 pemain kelas Eropa yang sempat dirumorkan kepincut membela Timnas Indonesia tapi belum mendapat restu orangtua.

3. Tristan Gooijer

Tristan Gooijer

Tristan Gooijer merupakan pemain yang kini membela klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berposisi sebagai bek kanan ini memiliki keinginan membela Timnas Indonesia. Bahkan, sang pemain pernah memasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya.

Sayangnya, keinginan Tristan Gooijer membela Indonesia masih terhalang restu sang nenek yang berasal dari Maluku.

