HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Termahal di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Striker Korea Selatan U-23

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |11:33 WIB
5 Pemain Termahal di Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Striker Korea Selatan U-23
Berikut lima pemain termahal di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

LIMA pemain termahal di Piala Asia U-23 2024 akan menjadi pembahasan kali ini. Sayangnya, tidak ada nama pemain Timnas Indonesia U-23 pada daftar kali ini.

Pemain Timnas Indonesia U-23 dengan banderol tertinggi adalah Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta itu saat ini berada di urutan ke-56. Berikut lima pemain termahal di Piala Asia U-23 2024

5. Sota Kawasaki (Timnas Jepang U-23)


Sota Kawasaki ada di urutan kelima pada daftar pemain termahal Piala Asia U-23 2024. Gelandang bertahan Timnas Jelang U-23 ini memiliki banderol senilai 1 juta euro atau sekira 17miliar rupiah.

Piala Asia U-23 2024 sekaligus menjadi debut Sota Kawasaki bersama tim muda Samurai Biru. Sekadar diketahui, Sota Kawasaki saat ini bermain di Liga Jepang bersama klub Kyoto Sanga.

4. Zayed Sultan (Timnas UEA U-23)


Berikutnya ada Zayed Sultan pada daftar pemain termahal di Piala Asia U-23 2024. Nilai pasarnya saat ini mencapai 1 juta euro atau sekira 17miliar rupiah.

Bek 23 tahun ini bermain untuk klub Al-Jazira di liga teratas Uni Emirat Arab. Zayed Sultan sendiri juga sudah bermain untuk Timnas UEA senior dengan mencatatkan sembilan caps dan koleksi satu gol.

Halaman:
1 2 3
      
