Kalahkan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Qatar U-23: Kami Layak Menang

DOHA - Pelatih Timnas Qatar U-23, Ilidio Vale menilai timnya layak menang atas Timnas Indonesia U-23. The Maroons berhasil mengatasi Garuda Muda dengan skor akhir 2-0.

Bertanding di Jassim bin Hamad Stadium, Senin (15/4/2024) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 dipaksa mengakui keunggulan tuan rumah. Dua gol kemenangan Al-Annabi -julukan Timnas Qatar- dicetak oleh Khalid Ali Sabah (45+1'P) dan Ahmed Al-Rawi (54').

Kemenangan atas Timnas Indonesia U-23 membuat Qatar memimpin klasemen sementara dengan tiga poin. Al-Annabi -julukan Timnas Qatar- unggul dua poin dari Yordania dan Australia.

Sementara selepas pertandingan, Ilidio Vale mengatakan Qatar pantas mendapatkan kemenangan karena para pemainnya sudah berjuang. Meski mendapatkan hasil positif atas Timnas Indonesia U-23, tetapi ia menganggap Qatar tampil kurang meyakinkan pada babak kedua.

"Para pemain berjuang keras untuk meraih kemenangan yang memang pantas mereka dapatkan. Kami tampil lebih baik di babak pertama dibandingkan dengan babak kedua," kata Ilidio Vale dikutip dari Qatar Tribune, Selasa (16/4/2024).

Pelatih asal Portugal itu akan fokus untuk menatap laga selanjutnya. Ilidio Vale menganggap Yordania bukanlah lawan yang mudah.