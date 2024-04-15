Hasil Piala Asia U-23 2024: Ivar Jenner Kartu Merah, Timnas Indonesia U-23 Tertinggal 0-2 dari Timnas Qatar U-23

DOHA – Hasil Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 sudah diketahui. Skor laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin (15/4/2024) itu, untuk sementara 2-0 hingga menit ke-54.

Tuan rumah unggul dua gol atas Indonesia. Kali ini, gol kedua dicetak oleh Ahmed Al Rawi lewat tendangan bebas.

Jalannya Pertandingan

Kerugian langsung dialami Timnas Indonesia U-23 usai rehat. Ivar Jenner terkena kartu kuning kedua yang berubah menjadi merah sehingga harus keluar dari lapangan di menit ke-46.

Gol bagi Qatar akhirnya tercipta di menit ke-54. Eksekusi tendangan bebas Ahmed Al Rawi memaksa Ernando Ari memungut bola dari gawangnya. Skor 2-0 untuk Qatar.