HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner 10, Nathan Tjoe-A-On 23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:07 WIB
Daftar Nomor Punggung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner 10, Nathan Tjoe-A-On 23!
Justin Hubner siap bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

DAFTAR nomor punggung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. PSSI melalui akun Instagram Timnas Indonesia, @timnas.indonesia mengumumkan daftar 23 pemain yang dibawa untuk mengarungi Piala Asia U-23 2024.

Dari unggahan tersebut juga, diketahui nomor punggung yang dikenakan skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024. Paling mencolok adalah pemilihan nomor punggung Justin Hubner.

Justin Hubner

Pesepakbola 20 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 10. Lazimnya, nomor punggung 10 dikenakan pemain yang berposisi sebagai gelandang atau penyerang, bukan bek tengah seperti Justin Hubner.

Namun, jika ditelusuri lebih jauh, Justin Hubner juga pernah mengenakan nomor punggung 10. Momen itu terjadi ketika Justin Hubner memperkuat Timnas Belanda U-19.

Bagaimana dengan Nathan Tjoe-A-On yang baru gabung Timnas Indonesia U-23? Pemain milik SC Heerenveen ini mengenakan nomor punggung 23.

Sebelumnya ketika memperkuat Timnas Indonesia senior pada FIFA Matchday Maret 2024, Nathan Tjoe mengenakan nomor punggung 14 dan 6. Di luar dua nama di atas, para pemain Timnas Indonesia U-23 mengenakan nomor punggung yang biasa digunakan.

Sebut saja Rizky Ridho yang menggunakan nomor 5, Ivar Jenner (6) Marselino Ferdinan (7), Ramadhan Sananta (9), Rafael Struick (11), dan banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
