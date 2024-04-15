Momen Hangat Kedekatan Shin Tae-yong yang Bernyanyi Sambil Joget Bareng Pemain Timnas Indonesia U-23 Sebelum Piala Asia U-23 2024

Shin Tae-yong nyanyi dan joget bersama pemain Timnas Indonesia U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram Timnas Indonesia)

MOMEN hangat kedekatan Shin Tae-yong yang bernyanyi sambil joget bareng pemain Timnas Indonesia U-23 sebelum Piala Asia U-23 2024 curi perhatian. Momen itu diunggah oleh akun Instagram resmi Timna Indonesia.

Ya, Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia U-23 sudah berada di Qatar guna mentas di Piala Asia U-23 2024. Ajang itu akan dihelat mulai hari ini, Senin (15/4/2024) hingga 3 Mei 2024.

Timnas Indonesia U-23 sendiri akan memulai perjalanan di Piala Asia U-23 2024 dengan melawan tuan rumah, Qatar U-23, pada hari ini. Duel itu akan digelar di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, pada Senin (15/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Jelang duel itu, Timnas Indonesia U-23 terus menggempur latihan agar tampil optimal. Di sela-sela momen latihan, skuad Garuda Muda juga menghadiri jamuan makan dari Kedutaan Besar RI untuk Qatar.

Dalam acara jamuan makan itu, para pemain Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, dan staf pelatih terlihat menikmati momen juga untuk bernyanyi bersama. Kedekatan hangat antara Shin Tae-yong, staf pelatih, dan para pemain Timnas Indonesia U-23 terlihat sangat jelas.

Shin Tae-yong bahkan tanpa ragu menunjukkan bakatnya dalam bernyanyi. Selain unjuk bakatnya dalam bernyanyi, dia juga tak lupa berjoget bersama dengan para pemain Timnas Indonesia U-23.

Sontak, unggahan akun Instagram Timnas Indonesia itu langsung mencuri perhatian besar. Para netizen pun ramai mengomentarinya.

“Panjang umur dan panjang kontrak coach, sudah lama timnas tidak sesehat sekarang, terima kasih banyak sudah bertahan membuktikan diri,” tulis akun @yf**