Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fakta Menarik Seputar AFC U-23 Asian Cup: Indonesia Debut Pertama Kali!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |08:39 WIB
Fakta Menarik Seputar AFC U-23 Asian Cup: Indonesia Debut Pertama Kali!
Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A pada gelaran Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tinggal menghitung hari, Piala Asia U-23 2024 siap digelar di Qatar mulai tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. Turnamen ini menjadi ajang bergengsi bagi para bintang muda sepak bola Asia untuk menunjukkan bakat mereka dan mengantarkan timnya menuju kejayaan. Menjelang dimulainya turnamen, ketahui beberapa fakta menarik seputar AFC U-23 Asian Cup 2024 berikut:

1. Indonesia Debut Tahun Ini

Tahun 2024 menjadi debut pertama Indonesia dalam ajang Piala Asia U-23 yang diselenggarakan di Qatar. Meskipun menjadi debut pertama, Indonesia memiliki ambisi untuk bisa lolos hingga ke semifinal.

2. Belum Ada yang Mempertahankan Gelar Juara

Sejak penyelenggaraan perdananya di tahun 2013, belum pernah ada tim yang berhasil mempertahankan gelar juara di Piala Asia U-23. Hal ini menandakan ketatnya persaingan antar tim di benua Asia dan membuka peluang bagi munculnya juara baru.

3. Arab Saudi Jadi Raja Final

Arab Saudi menjadi tim yang paling sering melaju ke partai final dengan torehan tiga kali, yaitu pada tahun 2013, 2020, dan 2022. Sayangnya, mereka hanya berhasil menjadi juara sekali pada tahun 2022.

4. Korea Selatan Kehilangan Dominasi

Korea Selatan, juara bertahan tahun 2020, secara mengejutkan gagal melaju ke babak semifinal pada tahun 2022. Kekalahan 3-0 dari Jepang di babak perempat final menjadi akhir perjalanan mereka di turnamen tersebut.

5. Qatar Menjadi Tuan Rumah Untuk Kedua Kalinya

Qatar dipercaya untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah Piala Asia U-23, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen ini di tahun 2016. Qatar juga menjadi negara pertama yang tiga kali ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia (senior).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636291/link-streaming-el-clasico-real-madrid-vs-barcelona-di-vision-qln.webp
Link Streaming El Clasico: Real Madrid vs Barcelona di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement