Fakta Menarik Seputar AFC U-23 Asian Cup: Indonesia Debut Pertama Kali!

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A pada gelaran Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Tinggal menghitung hari, Piala Asia U-23 2024 siap digelar di Qatar mulai tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. Turnamen ini menjadi ajang bergengsi bagi para bintang muda sepak bola Asia untuk menunjukkan bakat mereka dan mengantarkan timnya menuju kejayaan. Menjelang dimulainya turnamen, ketahui beberapa fakta menarik seputar AFC U-23 Asian Cup 2024 berikut:

1. Indonesia Debut Tahun Ini

Tahun 2024 menjadi debut pertama Indonesia dalam ajang Piala Asia U-23 yang diselenggarakan di Qatar. Meskipun menjadi debut pertama, Indonesia memiliki ambisi untuk bisa lolos hingga ke semifinal.

2. Belum Ada yang Mempertahankan Gelar Juara

Sejak penyelenggaraan perdananya di tahun 2013, belum pernah ada tim yang berhasil mempertahankan gelar juara di Piala Asia U-23. Hal ini menandakan ketatnya persaingan antar tim di benua Asia dan membuka peluang bagi munculnya juara baru.

3. Arab Saudi Jadi Raja Final

Arab Saudi menjadi tim yang paling sering melaju ke partai final dengan torehan tiga kali, yaitu pada tahun 2013, 2020, dan 2022. Sayangnya, mereka hanya berhasil menjadi juara sekali pada tahun 2022.

4. Korea Selatan Kehilangan Dominasi

Korea Selatan, juara bertahan tahun 2020, secara mengejutkan gagal melaju ke babak semifinal pada tahun 2022. Kekalahan 3-0 dari Jepang di babak perempat final menjadi akhir perjalanan mereka di turnamen tersebut.

5. Qatar Menjadi Tuan Rumah Untuk Kedua Kalinya

Qatar dipercaya untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah Piala Asia U-23, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen ini di tahun 2016. Qatar juga menjadi negara pertama yang tiga kali ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia (senior).