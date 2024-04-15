Hasil Persikabo 1973 vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Kena Comeback, Serdadu Tridatu Tumbang 2-3!

HASIL Persikabo 1973 vs Bali United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- harus kena comeback hingga tumbang dengan skor 2-3 dalam laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 ini.

Laga Persikabo 1973 vs Bali United digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Senin (15/4/2024) malam WIB. Ilija Spasojevic dan kolega yang sempat unggul 2-0 di babak pertama, malah di-comeback oleh Persikabo dengan skor 3-2.

Meski kalah, Bali United masih berada di peringkat tiga klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Mereka total mengoleksi 52 poin.

Namun, Bali United terancam keluar dari zona empat besar untuk mengamankan tiket ke babak championships series. Pasalnya, Madura United, PSIS Semarang dan Persik Kediri yang berada di belakang mereka bakal mendekat dengan selisih dua dan tiga poin saja jika mampu meraih kemenangan pekan ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan dalam tempo cepat di awal babak pertama. Bali United mengancam lewat sepakan Privat Mbarga pada menit keenam, tetapi bola yang mengarah ke tiang jauh bisa ditepis oleh Husna Al Malik.

Tak lama kemudian, Persikabo balik menebar ancaman lewat tandukan Caca Basilio, tetapi bola mengarah tepat ke pelukan Adilson Maringa. Pada menit ke-10, Bali United kembali mendapatkan peluang dari tendangan bebas Eber Bessa yang masih menyamping ke sisi gawang.

Terus membombardir pertahanan tuan rumah, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- akhirnya mampu memecah kebuntuan pada menit 23. Adalah I Made Tito Wiratama yang mencetak gol dengan tendangan kaki kanannya dari dalam kotak penalti untuk membawa timnya unggul 1-0.

Pada menit 34, Tim asuhan Stefano Cugurra itu berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol bunuh diri Muhammad Kemaluddin. Dia mencoba menghalau umpan silang Novri Setiawan tetapi bola yang disundulnya malah masuk ke gawangnya sendiri.

Empat menit berselang, Laskar Padjadjaran -julukan Persikabo- mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan, tetapi sepakan Dimas Drajad dari jarak dekat masih belum tepat sasaran. Skor 2-0 untuk keunggulan Bali United pun bertahan hingga babak pertama usai.