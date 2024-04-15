Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persita Tangerang vs Persib Bandung: Maung Bandung Unggul 2-0!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |16:06 WIB
Hasil Babak Pertama Persita Tangerang vs Persib Bandung: Maung Bandung Unggul 2-0!
Laga Persita Tangerang vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HASIL babak pertama Persita Tangerang vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kini unggul 2-0.

Duel Persita Tangerang vs Persib Bandung dalam laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu (15/4/2024) sore WIB. Persib unggul lewat gol Febri Hariyadi (5’) dan Ciro Alves (24’).

Persita Tangerang vs Persib Bandung

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita langsung mengambil inisiatif menyerang begitu laga dimulai dan nyaris mencetak gol pada menit ketiga. Namun, tendangan jarak jauh yang dilepaskan Ezequiel Vidal masih menyamping tipis di sisi kiri gawang.

Pada menit kelima, justru Persib yang mampu mendapatkan gol pembuka lewat Febri Hariyadi. Pemain berusia 28 tahun itu menyambar umpan tarik ciamik yang dilepaskan oleh Ciro Alves.

Empat menit berselang, Pendekar Cisadane -julukan Persita- hampir menyamakan kedudukan tetapi tandukan Javlon Guseynov bisa ditepis oleh Kevin Ray Mendoza. Setelah itu, tempo pertandingan sedikit menurun meski Persib terus mendominasi.

Terus menekan, Persib berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 24. Kali ini, sebuah serangan balik cepat yang berujung dengan umpan terobosan David Da Silva berhasil membuat Ciro Alves lolos dari jebakan offside. Pemain asal Brasil itu pun melesatkan bola ke pojok kanan gawang dan tak mampu dihalau oleh Kartika Ajie.

Empat menit kemudian, David Da Silva tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Kartika Ajie, tetapi sontekannya menyentuh tiang gawang. Pada menit 31, Persib kembali mengancam lewat Febri yang mengirimkan umpan tarik ke kotak penalti tetapi sepakan Ciro Alves yang menyambutnya malah mengarah ke jaring luar gawang.

Persita gantian menebar ancaman pada menit 38, namun tendangan mendatar Ramiro Fergonzi bisa ditepis oleh Mendoza. Skor 2-0 untuk keunggulan tim asuhan Bojan Hodak itu pun bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/11/1636533/nova-arianto-naik-kelas-latih-timnas-indonesia-u20-mkb.jpg
Nova Arianto Naik Kelas Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_2.jpg
Respons Indra Sjafri Pimpin Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement