Hasil Babak Pertama Persita Tangerang vs Persib Bandung: Maung Bandung Unggul 2-0!

HASIL babak pertama Persita Tangerang vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kini unggul 2-0.

Duel Persita Tangerang vs Persib Bandung dalam laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu (15/4/2024) sore WIB. Persib unggul lewat gol Febri Hariyadi (5’) dan Ciro Alves (24’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita langsung mengambil inisiatif menyerang begitu laga dimulai dan nyaris mencetak gol pada menit ketiga. Namun, tendangan jarak jauh yang dilepaskan Ezequiel Vidal masih menyamping tipis di sisi kiri gawang.

Pada menit kelima, justru Persib yang mampu mendapatkan gol pembuka lewat Febri Hariyadi. Pemain berusia 28 tahun itu menyambar umpan tarik ciamik yang dilepaskan oleh Ciro Alves.

Empat menit berselang, Pendekar Cisadane -julukan Persita- hampir menyamakan kedudukan tetapi tandukan Javlon Guseynov bisa ditepis oleh Kevin Ray Mendoza. Setelah itu, tempo pertandingan sedikit menurun meski Persib terus mendominasi.

Terus menekan, Persib berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 24. Kali ini, sebuah serangan balik cepat yang berujung dengan umpan terobosan David Da Silva berhasil membuat Ciro Alves lolos dari jebakan offside. Pemain asal Brasil itu pun melesatkan bola ke pojok kanan gawang dan tak mampu dihalau oleh Kartika Ajie.

Empat menit kemudian, David Da Silva tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Kartika Ajie, tetapi sontekannya menyentuh tiang gawang. Pada menit 31, Persib kembali mengancam lewat Febri yang mengirimkan umpan tarik ke kotak penalti tetapi sepakan Ciro Alves yang menyambutnya malah mengarah ke jaring luar gawang.

Persita gantian menebar ancaman pada menit 38, namun tendangan mendatar Ramiro Fergonzi bisa ditepis oleh Mendoza. Skor 2-0 untuk keunggulan tim asuhan Bojan Hodak itu pun bertahan hingga turun minum.