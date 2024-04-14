Respons Shin Tae-yong Setelah Didoakan sang Anak Kesayangan Jelang Timnas Indonesia U-23 Tampil di Piala Asia U-23 2024

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mendapat doa dari sang anak kesayangan, Shin Jae-won. Pemain yang kini merumput bersama Seongnam FC ini optimistis melihat Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sesuai target yang dibebankan PSSI kepada Shin Tae-yong.

“Kami percaya ayah bisa melakukannya (lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024). Anda pasti bisa melakukannya,” kata Shin Jae-won mengomentari unggahan Shin Tae-yong soal konferensi pers jelang laga Grup A Piala Asia U-23 2024.

(Shin Tae-yong siap antar Timnas Indonesia U-23 bertempur di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Dari sekian banyak pesan yang meninggalkan komentar diunggahan terbarunya, Shin Tae-yong hanya menanggapi pernyataan sang anak. Pelatih 53 tahun itu optimistis Timnas Indonesia U-23 bisa menembus perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

“Kami Indonesia pasti bisa melakukannya,” lanjut pelatih yang membawa Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 ini.

Di Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Sesuai jadwal, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23– akan menghadapi tuan rumah Qatar di laga pertama Grup A pada Senin, 15 April 2024 pukul 15.00 WIB.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-23 menantang Timnas Australia U-23 pada Kamis, 18 April 2024 pukul 20.00 WIB. Terakhir atau pada Minggu, 21 April 2024 pukul 22.30 WIB, skuad Garuda Muda menantang Yordania.