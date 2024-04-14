Timnas Indonesia U-23 Langsung Hadapi Tuan Rumah Qatar di Laga Pembuka Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Minta Ini ke Pratama Arhan Cs

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menyampaikan pesan khusus kepada Pratama Arhan cs jelang melawan Timnas Qatar U-23 di laga perdana Piala Asia U-23 2024. Dia meminta para pemainnya untuk percaya diri saat melawan Qatar U-23.

Shin Tae-yong mengakui Qatar U-23 diunggulkan dalam laga perdana Piala Asia U-23 2024 karena sarat dengan kualitas. Meeka juga akan mendapat dukungan penuh karena bertindak sebagai tim tuan rumah.

Oleh karena itu, Shin Tae-yong pun mewaspadai kekuatan Qatar. Tetapi, dia tak mau anak asuhnya menjadi kehilangan percaya diri dan tampil tertekan.

"Pastinya Qatar negara tuan rumah. Pertandingan ini tidak akan mudah karena Qatar (semakin maju) usai menjuarai turnamen (Piala Asia) 2019. Mereka tentu juga memiliki tim U-23 yang bagus," ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga , Minggu (14/4/2024).

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia U-23 harus tampil lepas dalam 90 menit permainan nantinya. Tentunya, dia pun akan berusaha memberikan suntikan motivasi kepada Pratama Arhan dan kolega agar percaya diri memainkan laga.

"Bagaimanapun saya hanya memberikan kepercayaan diri kepada para pemain. Saya bilang ke mereka untuk tidak perlu merasakan banyak tekanan," jelas Shin Tae-yong.

"Kami akan mencoba melakukan yang terbaik dan menunjukkan kekuatan kami," lanjutnya.