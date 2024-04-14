Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel seru yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin 15 April 2024 pukul 20.00 WIB ini bisa disaksikan di iNews.

Ya, ajang Piala Asia U-23 2024 akan mulai digelar besok, Senin 15 April 2024. Qatar pun akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Asia U-23 2024.

Pada hari pertama penyelenggaraan Piala Asia U-23 2024, ada dua laga seru yang akan tersaji. Kedua pertandingan itu akan mempertemukan tim-tim dari Grup A.

Grup A sendiri diketahui dihuni tuan rumah, Qatar, kemudian ada Australia, Yordania, dan juga Timnas Indonesia U-23. Tetapi, sebelum Qatar U-23 melakoni laga perdananya melawan Timnas Indonesia U-23, Australia dan Yordania akan unjuk gigi lebih dahulu.

Duel Timnas Australia U-23 vs Timnas Yordania U-23 tentunya akan berjalan seru. Timnas Australia U-23 sendiri lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 usai sukses menjadi juara Grup I di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Di babak kualifikasi sendiri, Timnas Australia U-23 tak terkalahkan. Mereka membantai Laos U-23 dengan skor 7-1, kemudian menahan imbang Tajikistan 1-1.

Sementara Timnas Yordania U-23, mereka lolos ke Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup A di babak kualifikasi. Pada babak itu, Yordania U-23 pun tampil sempurna dengan menyapu bersih kemenangan di 3 laga yang dijalani.