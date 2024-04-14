Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dukung Perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Tonton di RCTI+

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |14:39 WIB
Dukung Perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Tonton di RCTI+
Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 di RCTI+. (Foto: RCTI+)
A
A
A

AFC U-23 Asian Cup 2024 atau Piala Asia U-23 2024 akan diselenggarakan di Qatar sebagai tuan rumah. Turnamen ini akan dilaksanakan pada 15 April-3 Mei 2024.

Turnamen Piala Asia U-23 2024 terselenggara sebagai kualifikasi zona AFC untuk cabang olahraga sepakbola putra di Olimpiade Paris 2024. Tiga tim teratas pada akhir turnamen akan lolos ke Olimpiade Paris sebagai perwakilan AFC.

Timans Indonesia U-23

Pada turnamen ini, Timnas Indonesia U-23 akan turun bersama pelatih Shin Tae-yong dan beberapa pemain diaspora. Di antaranya, ada Justin Hubner, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.

Berikut daftar pemain Timnas Indonesia U-23 yang akan bertanding di Piala Asia U-23 2024:

Kiper

Ernando Ari

Adi Satryo

Daffa Fasya

Bek

Rizky Ridho

Justin Hubner

Komang Teguh

Muhammad Ferrari

Pratama Arhan

Dony Tri Pamungkas

Dzaky Asraf

Ilham Rio Fahmi

Gelandang

Ivar Jenner

Arkhan Fikri

Ikhsan Zikrak

Marselino Ferdinan

Muhammad Rayhan Hannan

Penyerang

Rafael Struick

Ramadhan Sananta

Hokky Carakha

Witan Sulaeman

Jeam Kelly Sroyer

Fajar Fathurahman

