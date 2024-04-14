AFC U-23 Asian Cup 2024 atau Piala Asia U-23 2024 akan diselenggarakan di Qatar sebagai tuan rumah. Turnamen ini akan dilaksanakan pada 15 April-3 Mei 2024.
Turnamen Piala Asia U-23 2024 terselenggara sebagai kualifikasi zona AFC untuk cabang olahraga sepakbola putra di Olimpiade Paris 2024. Tiga tim teratas pada akhir turnamen akan lolos ke Olimpiade Paris sebagai perwakilan AFC.
Pada turnamen ini, Timnas Indonesia U-23 akan turun bersama pelatih Shin Tae-yong dan beberapa pemain diaspora. Di antaranya, ada Justin Hubner, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.
Berikut daftar pemain Timnas Indonesia U-23 yang akan bertanding di Piala Asia U-23 2024:
Kiper
Ernando Ari
Adi Satryo
Daffa Fasya
Bek
Rizky Ridho
Justin Hubner
Komang Teguh
Muhammad Ferrari
Pratama Arhan
Dony Tri Pamungkas
Dzaky Asraf
Ilham Rio Fahmi
Gelandang
Ivar Jenner
Arkhan Fikri
Ikhsan Zikrak
Marselino Ferdinan
Muhammad Rayhan Hannan
Penyerang
Rafael Struick
Ramadhan Sananta
Hokky Carakha
Witan Sulaeman
Jeam Kelly Sroyer
Fajar Fathurahman