Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emil Audero Salaman dengan Erick Thohir, Media Malaysia Minta FAM Tiru Langkah PSSI

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |06:45 WIB
Emil Audero Salaman dengan Erick Thohir, Media Malaysia Minta FAM Tiru Langkah PSSI
Erick Thohir bertemu dengan Emil Audero di Italia (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

EMIL Audero salaman dengan Erick Thohir, media Malaysia minta FAM tiru langkah PSSI. Sebab, cara Indonesia mendekati pemain keturunan yang bermain di luar negeri, terbukti lebih jitu.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu Emil di Italia dan fotonya diunggah pada Sabtu 13 April 2024. Hal itu kemudian membuat rumor naturalisasi kiper Inter Milan tersebut kembali mencuat.

Emil Audero jumpa Erick Thohir

Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan,” tulis Erick di akun Instagram @erick_thohir.

Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih scudetto tahun ini bersama klub kesayangan,” imbuh Menteri BUMN itu.

Kabar itu ternyata sampai ke telinga masyarakat Malaysia. Akun TikTok @myfootballleague lantas meminta FAM (Federasi Sepakbola Malaysia) meniru cara Erick dan PSSI.

“FAM perlu belajar dari PSSI cara naturalisasi pemain keturunan,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635961/pelatih-malaysia-soroti-hasil-drawing-sea-games-2025-iri-dengan-timnas-putri-indonesia-oyj.webp
Pelatih Malaysia Soroti Hasil Drawing SEA Games 2025, Iri dengan Timnas Putri Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/garuda_fight_championship_gfc_for_revenge.jpg
Garuda Fight Championship For Revenge Pecahkan Rekor! Lebih dari 13.000 Penonton Padati RCTI+ SuperApp
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement