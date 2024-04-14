Emil Audero Salaman dengan Erick Thohir, Media Malaysia Minta FAM Tiru Langkah PSSI

Erick Thohir bertemu dengan Emil Audero di Italia (Foto: Instagram/@erickthohir)

EMIL Audero salaman dengan Erick Thohir, media Malaysia minta FAM tiru langkah PSSI. Sebab, cara Indonesia mendekati pemain keturunan yang bermain di luar negeri, terbukti lebih jitu.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu Emil di Italia dan fotonya diunggah pada Sabtu 13 April 2024. Hal itu kemudian membuat rumor naturalisasi kiper Inter Milan tersebut kembali mencuat.

“Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan,” tulis Erick di akun Instagram @erick_thohir.

“Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih scudetto tahun ini bersama klub kesayangan,” imbuh Menteri BUMN itu.

Kabar itu ternyata sampai ke telinga masyarakat Malaysia. Akun TikTok @myfootballleague lantas meminta FAM (Federasi Sepakbola Malaysia) meniru cara Erick dan PSSI.

“FAM perlu belajar dari PSSI cara naturalisasi pemain keturunan,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.