Kisah Shin Tae-yong yang Balas Kritikan Mantan Pelatih Arsenal Arsene Wenger kepada Timnas Indonesia

MANTAN pelatih Arsenal, Arsene Wenger pernah menyampaikan komentarnya terkait kekurangan Timnas Indonesia. Ia mengatakan Skuad Gurda sangat kurang dalam ketahanan fisik di lapangan.

Wenger mengatakan hal tersebut saat Arsenal berkunjung ke Indonesia pada 2013 lalu. Kala itu, Dream Team Indonesia dilumat tujuh gol tanpa balas pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Arsene Wenger pun membeberkan alasan timnya bisa menang telak di laga tersebut. Ia menilai para pemain Indonesia tidak memiliki ketahanan fisik yang baik di lapangan.

"Indonesia berjuang dengan bagus, tetapi yang saya lihat pemain Indonesia memiliki kekurangan fisik," ujar Arsene Wenger kala itu.

Namun, perlahan tapi pasti kekurangan itu mulai dibenahi pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia saat ini terbukti punya ketahanan fisik sangat baik bahkan hingga menit-menit akhir.