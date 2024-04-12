6 Striker Gacor Persib Bandung yang Ternyata Berasal dari Afrika, Nomor 1 Punya Ciri Khas Selebrasi Tari Jaipong

ADA 6 striker gacor Persib Bandung yang ternyata berasal dari Afrika yang menarik untuk diketahui. Sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia, wajar jika Persib dihuni sejumlah pemain asing top yang datang dari berbagai belahan dunia.

Biasanya, para pemain asing yang bermain di Liga Indonesia datang dari wilayah Amerika Latin seperti Argentina atau Brasil. Namun, tak jarang juga yang didatangkan dari wilayah Afrika.

Persib pun menjadi salah satu klub yang telah banyak mempercayakan pemain asal Afrika. Setidaknya ada sejumlah striker gacor yang berasal dari Afrika yang pernah memperkuat Maung Bandung. Penasaran siapa saja?

Berikut 6 Striker Gacor Persib Bandung yang Ternyata Berasal dari Afrika:

6. Christian Bekamenga





Bekamenga merupakan pemain asal Kamerun. Ia bergabung dengan Persib pada Januari 2007 usai sebelumnya membela klub Malaysia, Negeri Sembilan FC.

Bekamenga pun mencatatkan 17 gol dari 20 penampilannya bersama Persib. Kini, di usia 37 tahun Bekamenga masih aktif bermain, tepatnya ia memperkuat RCS La Chapelle.

5. Moses Sakyi

Pada 2011, Persib mempercayakan pos lini serang kepada Moses Sakyi, penyerang asal Ghana. Namun kiprah Sakyi bersama Persib jauh di bawah standar, dan ia pun terdepak di musim berikutnya.

Sakyi tercatat hanya bermain di sembilan pertandingan Persib dan dengan catatan tiga gol saja.