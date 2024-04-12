Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

6 Striker Gacor Persib Bandung yang Ternyata Berasal dari Afrika, Nomor 1 Punya Ciri Khas Selebrasi Tari Jaipong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |14:51 WIB
6 Striker Gacor Persib Bandung yang Ternyata Berasal dari Afrika, Nomor 1 Punya Ciri Khas Selebrasi Tari Jaipong
6 Striker Gacor Persib Bandung yang Ternyata Berasal dari Afrika. (Foto: Instagram/christianbekamenga)
A
A
A

ADA 6 striker gacor Persib Bandung yang ternyata berasal dari Afrika yang menarik untuk diketahui. Sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia, wajar jika Persib dihuni sejumlah pemain asing top yang datang dari berbagai belahan dunia.

Biasanya, para pemain asing yang bermain di Liga Indonesia datang dari wilayah Amerika Latin seperti Argentina atau Brasil. Namun, tak jarang juga yang didatangkan dari wilayah Afrika.

Persib pun menjadi salah satu klub yang telah banyak mempercayakan pemain asal Afrika. Setidaknya ada sejumlah striker gacor yang berasal dari Afrika yang pernah memperkuat Maung Bandung. Penasaran siapa saja?

Berikut 6 Striker Gacor Persib Bandung yang Ternyata Berasal dari Afrika:

6. Christian Bekamenga

Christian Bekamenga

Bekamenga merupakan pemain asal Kamerun. Ia bergabung dengan Persib pada Januari 2007 usai sebelumnya membela klub Malaysia, Negeri Sembilan FC.

Bekamenga pun mencatatkan 17 gol dari 20 penampilannya bersama Persib. Kini, di usia 37 tahun Bekamenga masih aktif bermain, tepatnya ia memperkuat RCS La Chapelle.

5. Moses Sakyi

Pada 2011, Persib mempercayakan pos lini serang kepada Moses Sakyi, penyerang asal Ghana. Namun kiprah Sakyi bersama Persib jauh di bawah standar, dan ia pun terdepak di musim berikutnya.

Sakyi tercatat hanya bermain di sembilan pertandingan Persib dan dengan catatan tiga gol saja.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178191/timnas_malaysia-80mX_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Ranking FIFA per Oktober 2025, Nomor 1 Tembus Peringkat 100 Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178161/timnas_indonesia-UVCj_large.jpg
5 Pelatih Berpengalaman di Asia yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177906/timur_kapadze-S0Vf_large.jpg
4 Prestasi Timur Kapadze sang Calon Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Antar Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177042/timnas_indonesia-LHfy_large.jpg
7 Pemain Top Timnas Indonesia yang Masih Bisa Diandalkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030, Nomor 1 Kapten Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635467/ibf-tunda-lelang-promotor-duel-bakhram-murtazaliev-vs-josh-kelly-aoq.webp
IBF Tunda Lelang Promotor Duel Bakhram Murtazaliev vs Josh Kelly
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Bocorkan Persiapan Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement