4 Pelatih Kenamaan Dunia yang Puji Kualitas Shin Tae-yong yang Berpotensi Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Korban Keganasan Skuad Garuda!

4 pelatih kenamaan dunia yang puji kualitas Shin Tae-yong yang berpotensi bawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 menarik diulas. Salah satunya ada pelatih yang telah menjadi korban keganasan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Ya, Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Hal itu terlihat dari sederet pencapaian manis yang diraih skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Di antaranya, Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U-23 ukir sejarah karena untuk pertama kalinya lolos Piala Asia U-23. Tangan dingin pelatih asal Korea Selatan itu juga sukses membawa skuad Garuda naik peringkat drastis di ranking FIFA. Kini, Indonesia menempati urutan ke-134.

Shin Tae-yong bahkan kini berpotensi membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda sendiri terus menjaga asa lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai masih menduduki peringkat 2 di klasemen sementara Grup F putaran kedua.

Tak ayal, ada banyak pujian yang berdatangan untuk Shin Tae-yong. Beberapa sanjungan itu diutarakan pelatih kenamaan dunia. Siapa saja? Berikut 4 pelatih kenamaan dunia yang puji kualitas Shin Tae-yong yang berpotensi bawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

4. Jesus Casas





Salah satu pelatih kenamaan dunia yang puji kualitas Shin Tae-yong yang berpotensi bawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 adalah Jesus Casas. Diketahui, Jesus Casas kini menangani Timnas Irak.

Timnas Irak sendiri turut jadi lawan skuad Garuda di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski sukses membantai Timnas Indonesia dengan skor 5-1 di laga perdana Grup F, Jesus Casas tampak tetap terpukau dengan Shin Tae-yong.

Casas memuji skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dia bahkan tak ragu menyebut Timnas Indonesia kini mirip dengan Irak karena makin tangguh usai diperkuat sederet pemain yang berkarier di Eropa.

3. Hajime Moriyasu





Kemudian, ada Hajime Moriyasu. Pelatih Timnas Jepang ini juga memuji Shin Tae-yong dengan mengakui perkembangan pesar skuad Garuda di bawah asuhan juru taktik asal Korea Selatan itu.

Jepang sendiri sudah merasakan langsung kinerja apik Timnas Indonesia saat berhadapan di fase grup Piala Asia 2023. Kala itu, Jepang memang menang 3-1, tetapi mereka harus berjuang keras untuk bisa meraih kemenangan itu karena perlawanan sengit yang diberikan skuad Garuda.