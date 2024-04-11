Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Buasnya Cristiano Ronaldo dengan sang Kekasih Georgina Rodriguez yang Cetak Rekor dalam Waktu Bersamaan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |16:00 WIB
Kisah Buasnya Cristiano Ronaldo dengan sang Kekasih Georgina Rodriguez yang Cetak Rekor dalam Waktu Bersamaan
Cristiano Ronaldo bersama sang kekasih, Georgina Rodriguez. (Foto: Instagram/georginagio)
KISAH buasnya Cristiano Ronaldo dengan sang kekasih Georgina Rodriguez yang cetak rekor dalam waktu bersamaan akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, pasangan kekasih itu membuktikan diri bahwa mereka salah satu yang terbaik di bidang masing-masing.

Ronaldo merupakan salah satu pesepakbola terbaik saat ini. Sementara Georgina perlahan mulai memperlihatkan kehebatannya di dunia fashion.

Terbaru, kekasih Ronaldo itu dipercaya untuk menjadi brand ambassador untuk desainer high end asal Italia, yakni Elisabetta Franchi. Bagi Elisabetta Franchi, Georgina menjadi brand ambassador internasional pertama mereka.

“Untuk pertama kali dalam sejarah rumah mode ini, Elisabetta Franchi memilih sosok internasional sebagai brand ambassador mewujudkan gagasan kepercayaan diri dan keyakinan diri,” tulis Elisabetta Franchi di instagram, dikutip Kamis (11/4/2024).

Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo

Bagi Georgina, itu bukan pertama kalinya ia dipercaya untuk menjadi brand ambassador produk fashion ternama. Namun, untuk brand fashion dengan kelas mewah, itu baru pertama kalinya bersama Elisabetta Franchi.

Menariknya, ketika Georgina mengukir rekor menjadi brand ambassador Elisabetta Franchi, Ronaldo pun mencatatkan hal luar biasa di dunia sepakbola. Kala itu Ronaldo tepatnya mengukir sebuah rekor menjadi pemain pertama di abad ke-21 yang mampu mencetak 500 gol lebih.

