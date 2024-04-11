Liga 1 2023-2024: Pemain Arema FC Diminta Tambah Porsi Latihan di Libur Lebaran demi Lolos dari Zona Degradasi

MALANG - Para pemain Arema FC diminta menambah porsi latihan sendiri di libur lebaran kali ini. Pelatih Wibie Dwi Andriyas mengatakan Singo Edan bakal tampil mati-matian demi keluar dari zona degradasi.

Seperti diketahui, Arema FC akan langsung melakoni rentetan laga hidup dan mati yang akan menentukan nasib mereka di divisi teratas setelah liburan berakhir. Selama masa jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 awal April ini, Arema FC terus menjalani latihan di Kota Malang.

Pasalnya, mereka harus mempersiapkan diri menatap empat laga terakhir di musim ini sebelum akhirnya mendapat libur lebaran Hari Raya Idul Fitri mulai Senin (8/4/2024).

Selama masa persiapan itu, Singo Edan -julukan Arema FC- melakoni dua laga uji coba kontra klub Liga 2, Deltras FC, dan klub Liga 3, NZR Sumbersari FC. Hasilnya, pada laga terakhir mereka sukses mengamankan kemenangan dengan skor telak 3-0.

Wiebie pun berharap para pemain Arema FC bisa menampilkan performa apik tersebut saat melawan PSS Sleman pada laga pekan ke-31 Liga 1 2023/2024 setelah libur lebaran nanti. Dia juga ingin mereka tetap berlatih selama liburan di rumah untuk menjaga kondisi agar siap menghadapi laga hidup dan mati tersebut.

"Mudah-mudahan pemain dapat bermain seperti saat uji coba ini. All out semangat karena hidup mati kita saat lawan PSS Sleman," kata Wiebie dilansir dari laman resmi PT LIB, Selasa (9/4/2024).