Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Pemain Arema FC Diminta Tambah Porsi Latihan di Libur Lebaran demi Lolos dari Zona Degradasi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |00:08 WIB
Liga 1 2023-2024: Pemain Arema FC Diminta Tambah Porsi Latihan di Libur Lebaran demi Lolos dari Zona Degradasi
Para penggawa Arema FC di sesi latihan bersama (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Para pemain Arema FC diminta menambah porsi latihan sendiri di libur lebaran kali ini. Pelatih Wibie Dwi Andriyas mengatakan Singo Edan bakal tampil mati-matian demi keluar dari zona degradasi.

Seperti diketahui, Arema FC akan langsung melakoni rentetan laga hidup dan mati yang akan menentukan nasib mereka di divisi teratas setelah liburan berakhir. Selama masa jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 awal April ini, Arema FC terus menjalani latihan di Kota Malang.

Pasalnya, mereka harus mempersiapkan diri menatap empat laga terakhir di musim ini sebelum akhirnya mendapat libur lebaran Hari Raya Idul Fitri mulai Senin (8/4/2024).

Selama masa persiapan itu, Singo Edan -julukan Arema FC- melakoni dua laga uji coba kontra klub Liga 2, Deltras FC, dan klub Liga 3, NZR Sumbersari FC. Hasilnya, pada laga terakhir mereka sukses mengamankan kemenangan dengan skor telak 3-0.

Wiebie pun berharap para pemain Arema FC bisa menampilkan performa apik tersebut saat melawan PSS Sleman pada laga pekan ke-31 Liga 1 2023/2024 setelah libur lebaran nanti. Dia juga ingin mereka tetap berlatih selama liburan di rumah untuk menjaga kondisi agar siap menghadapi laga hidup dan mati tersebut.

"Mudah-mudahan pemain dapat bermain seperti saat uji coba ini. All out semangat karena hidup mati kita saat lawan PSS Sleman," kata Wiebie dilansir dari laman resmi PT LIB, Selasa (9/4/2024). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634421/hasil-liga-futsal-profesional-duel-ketat-cosmo-jne-fc-bermain-imbang-lawan-pangsuma-fc-ymh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Duel Ketat, Cosmo JNE FC Bermain Imbang Lawan Pangsuma FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/timnas_indonesia_foto_pssi.jpg
PSSI Gelar Rapat Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Besok, Siapa Kandidatnya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement