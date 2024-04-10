Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Pelatih Persik Kediri Sebut Libur Lebaran Penting untuk Para Pemain

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:24 WIB
Liga 1 2023-2024: Pelatih Persik Kediri Sebut Libur Lebaran Penting untuk Para Pemain
Para penggawa Persik Kediri akan kembali berkumpul pada 12 April 2024 mendatang (Foto: Instagram/Persik Kediri)
A
A
A

KEDIRI – Libur lebaran sangat penting untuk para pemain di Liga 1 2023-2024. Pendapat itu disampaikan oleh pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide.

Sang pelatih mengatakan dengan libur di masa lebaran para pemain bisa menikmati waktu bersama keluarga. Hal itu diyakininya penting untuk menyegarkan pikiran sehingga ketika kembali ke tim mereka punya kekuatan lebih untuk menjalani empat laga tersisa di musim reguler Liga 1 2023/2024.

Setelah rutin menjalani latihan selama laga tunda Liga 1 2023/24 pada awal April ini, Persik meliburkan pemain selama lima hari. Mereka diberi waktu merayakan Hari Raya Idul Fitri selama libur mulai 8 hingga 12 April mendatang.

Meski hanya libur yang cukup singkat, Marcelo Rospide meminta pemain memanfaatkannya dengan baik. Dia ingin para pemainnya dapat tetap menjaga kondisi fisik selama liburan sembari merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan berkumpul keluarga dapat merefresh pikiran.

"Kami minta mereka untuk tidak berhenti latihan dan tentu sangat penting bagi mereka untuk enjoy bersama keluarga, refresh pikiran," kata Marcelo dilansir dari laman resmi PT LIB, Selasa (9/4/2024).

"Dengan begitu mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih baik, karena empat laga tersisa nanti akan sangat berat," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634123/marselino-ferdinan-lakoni-debut-di-laga-as-trencin-vs-skalica-begini-statistiknya-svw.webp
Marselino Ferdinan Lakoni Debut di Laga AS Trencin vs Skalica, Begini Statistiknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/05/louis_van_gaal.jpg
Profil Louis van Gaal: Mantan Pelatih MU yang Disebut Bisa Tangani Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement