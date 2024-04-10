Liga 1 2023-2024: Pelatih Persik Kediri Sebut Libur Lebaran Penting untuk Para Pemain

Para penggawa Persik Kediri akan kembali berkumpul pada 12 April 2024 mendatang (Foto: Instagram/Persik Kediri)

KEDIRI – Libur lebaran sangat penting untuk para pemain di Liga 1 2023-2024. Pendapat itu disampaikan oleh pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide.

Sang pelatih mengatakan dengan libur di masa lebaran para pemain bisa menikmati waktu bersama keluarga. Hal itu diyakininya penting untuk menyegarkan pikiran sehingga ketika kembali ke tim mereka punya kekuatan lebih untuk menjalani empat laga tersisa di musim reguler Liga 1 2023/2024.

Setelah rutin menjalani latihan selama laga tunda Liga 1 2023/24 pada awal April ini, Persik meliburkan pemain selama lima hari. Mereka diberi waktu merayakan Hari Raya Idul Fitri selama libur mulai 8 hingga 12 April mendatang.

Meski hanya libur yang cukup singkat, Marcelo Rospide meminta pemain memanfaatkannya dengan baik. Dia ingin para pemainnya dapat tetap menjaga kondisi fisik selama liburan sembari merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan berkumpul keluarga dapat merefresh pikiran.

"Kami minta mereka untuk tidak berhenti latihan dan tentu sangat penting bagi mereka untuk enjoy bersama keluarga, refresh pikiran," kata Marcelo dilansir dari laman resmi PT LIB, Selasa (9/4/2024).

"Dengan begitu mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih baik, karena empat laga tersisa nanti akan sangat berat," imbuhnya.