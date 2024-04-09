Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Respons Netizen Indonesia Setelah Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Timnas UEA U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024: Ilmu Padi Adik-Adik!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |03:36 WIB
Respons Netizen Indonesia Setelah Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Timnas UEA U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024: Ilmu Padi Adik-Adik!
Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas UEA U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS Netizen Indonesia setelah Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas UEA U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 mendapatkan hasil positif dalam laga uji coba kedua mereka sekaligus terakhir sebelum mengarungi Piala Asia U-23 2024.

Bermain di Sevens Stadium pada Selasa (9/4/2024) dini hari WIB, Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas UEA U-23. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U-23 dicetak Witan Sulaeman.

Timnas Indonesia menang 1-0 atas UEA U-23 jelang Piala Asia U-23 2024

(Timnas Indonesia menang 1-0 atas UEA U-23 jelang Piala Asia U-23 2024)

Kemenangan ini penting bagi Timnas Indonesia U-23 untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sebelum mengarungi Piala Asia U-23 2024. Sebab, lawan-lawan berat sudah menanti skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– di Piala Asia U-23 2024.

Skuad asuhan Shin Tae-yong tergabung di Grup A Piala Asia U-23 2024 bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Qatar U-23 lebih dulu pada Senin, 15 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Kemudian, disusul Australia U-23 (Kamis, 18 Mei 2024 pukul 20.00 WIB) dan Yordania (Minggu, 21 Mei 2024 pukul 22.30 WIB). Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan PSSI lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, berani memasang target meloloskan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan ke semifinal Piala Asia U-23 2024.

