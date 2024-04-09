Isyaratkan Tinggalkan Al Ittihad, Karim Benzema: Kita Lihat Nanti

KARIM Benzema tengah kencang dikabarkan bakal meninggalkan Al Ittihad dalam waktu dekat. Beberapa sumber mengatakan bomber asal Prancis itu bakal kembali merumput di Eropa.

Rumor tersebut berawal dari pernyataan Benzema yang mengaku kesulitan untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya bersama Al Ittihad. Berbeda saat bermain di Real Madrid, Benzema mengatakan dirinya tak mendapat bantuan di Al Ittihad.

"Saya bukan Benzema yang sama dengan Benzema yang bermain di Real Madrid karena segalanya berbeda di sini," ujar Benzema dilansir dari laman Sportsmole, Selasa (9/4/2024).

"Saya butuh banyak bantuan di atas lapangan agar saya bisa mencetak gol. Saya tidak bisa memenangkan pertandingan seorang diri," sambungnya.

Namun, Benzema sendiri belum memutuskan secara pasti mengenai kelanjutan masa depannya. Dia juga tak ingin berkomentar soal rumor kembali bermain di Eropa.

Melihat dari respons sang pemain, sepertinya kabar hengkangnya Benzema dari Al Ittihad bisa saja terjadi. Benzema sendiri masih membuka peluang untuk bermain di klub manapun jika pergi dari Arab Saudi.