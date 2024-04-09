Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Isyaratkan Tinggalkan Al Ittihad, Karim Benzema: Kita Lihat Nanti

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |01:03 WIB
Isyaratkan Tinggalkan Al Ittihad, Karim Benzema: Kita Lihat Nanti
Karim Benzema dikabarkan segera tinggalkan Al Ittihad (Foto: Reuters)
A
A
A

KARIM Benzema tengah kencang dikabarkan bakal meninggalkan Al Ittihad dalam waktu dekat. Beberapa sumber mengatakan bomber asal Prancis itu bakal kembali merumput di Eropa.

Rumor tersebut berawal dari pernyataan Benzema yang mengaku kesulitan untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya bersama Al Ittihad. Berbeda saat bermain di Real Madrid, Benzema mengatakan dirinya tak mendapat bantuan di Al Ittihad.

"Saya bukan Benzema yang sama dengan Benzema yang bermain di Real Madrid karena segalanya berbeda di sini," ujar Benzema dilansir dari laman Sportsmole, Selasa (9/4/2024).

"Saya butuh banyak bantuan di atas lapangan agar saya bisa mencetak gol. Saya tidak bisa memenangkan pertandingan seorang diri," sambungnya.

Namun, Benzema sendiri belum memutuskan secara pasti mengenai kelanjutan masa depannya. Dia juga tak ingin berkomentar soal rumor kembali bermain di Eropa.

Melihat dari respons sang pemain, sepertinya kabar hengkangnya Benzema dari Al Ittihad bisa saja terjadi. Benzema sendiri masih membuka peluang untuk bermain di klub manapun jika pergi dari Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177627/shin_tae_yong-Fpjb_large.jpg
Kisah Shin Tae-yong yang Bantah Kasari Pemain Ulsan HD hingga Singgung Kedekatan dengan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177546/mees_hilgers-lLur_large.jpg
FC Twente Tegaskan 1 Syarat yang Harus Dipenuhi Mees Hilgers untuk Bisa Main Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177474/berikut_empat_negara_yng_disebut_segera_keluar_dari_afc-RiGI_large.jpg
4 Negara yang Disebut Segera Keluar dari AFC, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177457/timnas_indonesia-kJG3_large.jpg
Media Irak Sebut Indonesia hingga Jepang Ingin Keluar dari AFC, Bikin Konfederasi Tandingan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633853/kemenpora-meriahkan-kreativesia-2025-final-lomba-2-kategori-ini-jadi-sorotan-qmx.webp
Kemenpora Meriahkan Kreativesia 2025, Final Lomba 2 Kategori Ini Jadi Sorotan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/gelandang_arsenal_martin_odegaard.jpg
Martin Odegaard Cedera Lagi, Mikel Arteta Pusing jelang Arsenal Lawan Fulham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement