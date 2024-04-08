Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Dihajar Timnas Arab Saudi U-23, Media Vietnam: Mereka Masih Selevel dengan Kami

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |21:52 WIB
Timnas Indonesia U-23 Dihajar Timnas Arab Saudi U-23, Media Vietnam: Mereka Masih Selevel dengan Kami
Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, mengaku Timnas Indonesia U-23 masih selevel dengan Timnas Vietnam U-23 setelah dihajar Timnas Arab Saudi U-23 di laga uji coba. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 harus menelan kekalahan dari Arab Saudi U-23 di laga uji coba jelang Piala Asia U-23 2024.

Bertanding di The Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu (6/4/2024) dini hari WIB, skuad Garuda Muda menyerah dengan skor 1-3. Timnas Indonesia U-23 sejatinya mampu menahan Arab Saudi U-23 dengan skor 1-1 di babak pertama. Namun, di paruh kedua, Timnas Indonesia U-23 terpaksa dua kali memungut bola dari dalam gawang.

Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23. (Foto: PSSI)

Kekalahan Timnas Indonesia U-23 atas Arab Saudi U-23 ini pun lantas mengundang perhatian dari negara lain. Salah satunya dari media asal Vietnam, Soha.vn.

Media tersebut menyoroti hasil pertandingan uji coba pertama skuad asuhan Shin Tae-yong jelang Piala Asia U-23 2024. Menurutnya, tidak hadirnya tiga pemain keturunan yakni Elkan Baggot, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On di lini pertahanan menjadi faktor utama kekalahan Timnas Indonesia U-23.

"Minimnya personel berkualitas di lini pertahanan menjadi permasalahan pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U-23 mencetak 1 gol melawan Arab Saudi U-23 berkat Komang Teguh, namun harus kebobolan 3 gol,” tulis Soha.vn.

Melihat skor 1-3 yang terpampang, media Vietnam tersebut juga menilai level Timnas Indonesia U-23 masih selevel dengan Timnas Vietnam U23. Hal ini merujuk dari skor yang pernah didapat Golden Star Warriors saat bersua Arab Saudi U2-3 di ajang Asian Games 2022.

Pada Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou lalu, Arab Saudi juga menang 3-1 atas Vietnam. Tiga gol Negeri Minyak itu masing-masing dicetak Mohammed Issa Saleh Al Jamaan Al Yami (43'), Mohammed Maran (87'), dan Zakaria Al Hawsawi (90'). Sementara itu, satu balasan Vietnam terjadi akibat gol bunuh diri Mohammed Waheeb Saleh.

Halaman:
1 2
      
