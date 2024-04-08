Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jalannya Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024 Dapat Diketahui di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |21:15 WIB
Jalannya laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 dapat diketahui di sini. (Foto: PSSI)
JALANNYA laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uni Emirat Arab (UEA) U-23 jelang Piala Asia U-23 2024 dapat diketahui di akun X Timnas Indonesia, @TimnasIndonesia. Berhubung laga yang dilangsungkan di Sevens Stadium itu digelar tertutup, pertandingan hanya bisa dipantau via live tweet (kecuali Anda menyaksikan langsung dari stadion).

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 digelar pada Selasa, 9 April 2024 pukul 00.30 WIB. Ini merupakan pertandingan uji coba kedua skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– sebelum turun di Piala Asia U-23 2024.

Komang Teguh cetak gol tunggal Timnas Indonesia U-23 ke gawang Timnas Arab Saudi U-23. (Foto: PSSI)

Komang Teguh cetak gol tunggal Timnas Indonesia U-23 ke gawang Timmnas Arab Saudi U-23. (Foto: PSSI)

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 bersua Timnas Arab Saudi U-23 pada Sabtu 6 April 2024 dini hari WIB. Ketika skuad utama yang diturunkan di babak pertama, Timnas Indonesia U-23 bermain 1-1 dengan Timnas Arab Saudi U-23.

Namun, ketika pemain-pemain utama ditarik keluar Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U-23 kelimpungan sehingga kalah 1-3. Bagaimana dengan UEA U-23?

Di tahun 2024 ini, UEA U-23 belum pernah menang. Jangankan menang, imbang pun UEA tak pernah merasakannya.

Berturut-turut, UEA U-23 kalah 0-1 dari Mesir, tumbang adu penalti dari Irak U-23, dan dipermalukan Thailand U-23. Harapannya, hasil negatif kembali didapat UEA U-23 saat bersua Timnas Indonesia U-23.

